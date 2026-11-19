Według nieoficjalnych informacji Onetu właśnie w tym miejscu biznesmen miał zostać zamordowany. Prokuratura potwierdza odkrycie materiału biologicznego, ale zastrzega, że nie wiadomo jeszcze, czy pochodzi on od zaginionego.

Sylwester Suszek zniknął 10 marca 2022 roku. Tego dnia udał się na spotkanie biznesowe do bazy paliwowej w Czeladzi, należącej do Mariana W., pseudonim „Maniek”, z którym prowadził interesy. Po południu telefon przedsiębiorcy przestał być aktywny. Od tamtej pory nie nawiązał on kontaktu z rodziną. Marian W. usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności Suszka, a śledczy zaczęli badać również okoliczności przejmowania majątku zaginionego oraz działalność osób związanych z giełdą kryptowalut.

Prokuratura bada zabezpieczone ślady

Jak ustalili dziennikarze Onetu Andrzej Stankiewicz i Jacek Harłukowicz, śledczy odtworzyli prawdopodobny przebieg wydarzeń po zaginięciu przedsiębiorcy. Według ich informatorów Suszek został uprowadzony z Czeladzi, a następnie przewieziony do bazy transportowej w Piekarach Śląskich, prowadzonej przez dwóch braci Mariana W.

To właśnie tam, według nieoficjalnej wersji śledczych, miało dojść do zabójstwa.

„Suszek został zamordowany z zimną krwią. I z zimną krwią mordercy pozbyli się jego ciała” – powiedział Onetowi informator z prokuratury.

Według tego źródła motywem zbrodni miały być pieniądze oraz możliwość przejęcia majątku biznesmena. Brak odnalezionych zwłok miał ułatwiać przejmowanie kontroli nad jego przedsiębiorstwami i innymi aktywami.

Podczas przeszukania bazy w Piekarach Śląskich funkcjonariusze natrafili również na ukryte pomieszczenie, w którym znajdowały się segregatory z dokumentacją dotyczącą interesów właścicieli obiektu.

Najważniejszym odkryciem mogą jednak okazać się zabezpieczone ślady biologiczne.

„Na terenie tej bazy odkryliśmy ludzkie ślady biologiczne. Są obecnie badane, ale wszystko wskazuje na to, że tylko tyle zostało z Suszka” – przekazał informator Onetu.

Do tych doniesień odniosła się rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, która potwierdziła w rozmowie z TVN24 zabezpieczenie materiału biologicznego. Zaznaczyła jednak, że nie ma jeszcze wyników ekspertyzy i nie można ustalić, czy ślady rzeczywiście należą do Sylwestra Suszka.

Sprawą zajmuje się specjalny zespół siedmiorga prokuratorów powołany pod koniec września przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Postępowanie obejmuje zarówno zaginięcie biznesmena, jak i podejrzenia dotyczące działalności giełdy Zondacrypto, przepływów finansowych oraz przejmowania majątku.

Na obecnym etapie prokuratura nie potwierdziła oficjalnie zabójstwa Suszka. Kluczowe dla dalszego śledztwa będą wyniki badań genetycznych zabezpieczonego materiału.