O wynikach operacji CBZC poinformowało w czwartek, 19 listopada, w Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Działania przeprowadzono na początku miesiąca w całej Polsce, we współpracy z Prokuraturą Krajową i jednostkami terenowymi policji. Funkcjonariusze dokonali niemal 170 przeszukań, zabezpieczając ponad tysiąc urządzeń elektronicznych i nośników danych. Zatrzymani mają od 18 do 73 lat. Wśród nich są obywatele Polski, Ukrainy i Białorusi.

Lekarz, nauczyciel i materiały tworzone przez AI

„Kolejny cios CBZC przeciwko przestępstwom o charakterze pedofilskim” – tak zatytułowano oficjalny komunikat podsumowujący wyniki operacji.

Według ustaleń śledczych podejrzani zajmowali się między innymi posiadaniem, rozpowszechnianiem i udostępnianiem materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Aż 60 osobom zarzucono także ich produkowanie.

Szczególne oburzenie budzą okoliczności zatrzymania przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. U lekarza anestezjologa funkcjonariusze zabezpieczyli około 75 tysięcy nielegalnych plików. Zatrzymano również nauczyciela, który tłumaczył, że gromadził takie materiały, przygotowując się do uzyskania kwalifikacji biegłego i sprawdzając własną odporność psychiczną.

Policjanci ujawnili także przypadki wykorzystywania sztucznej inteligencji do tworzenia seksualnych materiałów typu deepfake z udziałem wizerunków małoletnich. Wśród zatrzymanych znaleźli się dwaj mężczyźni podejrzewani o takie działania.

W innym przypadku funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 9 tysięcy plików oraz obszerny dokument opisujący metody nawiązywania kontaktów z dziećmi w celu ich seksualnego wykorzystania. Zatrzymano również mężczyznę podejrzewanego o nagrywanie nagich dzieci w szatniach publicznych basenów.

Operacja „INFERNO” była już dziewiątą ogólnopolską akcją CBZC wymierzoną w tego rodzaju przestępczość. Łącznie w ramach dotychczasowych działań zarzuty przedstawiono 747 osobom, a 282 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Policjanci zabezpieczyli niemal 6 milionów nielegalnych plików.

Zatrzymanym w najnowszej operacji grożą kary sięgające 15 lat pozbawienia wolności.