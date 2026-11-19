Po 5 latach od zakończenia pracy na stanowisku ministra zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zabrał głos. Impulsem do jego większej aktywności medialnej jest premiera książki pt. Pacjent Zero – stanowiącej wywiad-rzekę z Szumowskim.

W rozmowach z mediami Szumowski wyjaśnia niektóre z najbardziej kontrowersyjnych decyzji podejmowanych przez niego w okresie pandemii COVID-19. Wówczas Szumowskiemu zarzucano m.in. rzekomą zgodę na zorganizowanie wyborów prezydenckich. Niektórzy uważali, że były minister zdrowia naruszył przysięgę Hipokratesa, narażając Polaków – poprzez zgodę na wybory – na zarażenie koronawirusem.

Tymczasem sam Szumowski wskazał, że było zgoła inaczej. „Moja rekomendacja była taka, że wyborów ma nie być przez dwa lata. I dopiero jak się uspokoi pandemia, to możemy je przeprowadzić” – powiedział w rozmowie z radiem Wnet.

Rekomendacja ta została przedłożona prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Obydwaj politycy nie mieli żadnych zastrzeżeń co do tego, aby Szumowski publicznie wygłosił swoją opinię w sprawie organizacji wyborów. Zastrzegli jednak, że jest to niemożliwe z przyczyn konstytucyjnych – kadencja Andrzeja Dudy upływała w 2020 roku i nie było woli politycznej do rozmów na temat zmiany Konstytucji w zakresie jej wydłużenia.

„Powiedzieli, że szansa na zmianę konstytucji i przekonanie opozycji, żeby wydłużyła kadencję prezydenta Dudy, jest żadna. Faktycznie mieli rację, bo nikt z opozycji nie był chętny do dyskusji na ten temat” – powiedział Szumowski.

W rozmowie z radiem Wnet były minister zdrowia odniósł się także do bardzo kontrowersyjnej kwestii zakupu respiratorów, którymi – jak się później okazało – obracał handlarz bronią, znany dobrze polskim służbom.

„Mieliśmy potwierdzenie służb, że to jest wiarygodny partner. Potem się okazało, że część służb miała dane, które nie dotarły ani do nas, ani do innych służb, więc wyglądało to trochę tak, że Szumowski był pewnym pionkiem w tej grze” – stwierdził.

„Oferta Izdebskiego była niespotykana na rynku. Zaproponował tysiąc respiratorów. W sytuacji takiej walki było to niesamowite. CBA dało nam zielone światło” – rozwinął ten sam wątek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na kanale Rymanowski Live.

„Oficerowie wywiadu sugerowali, żebyśmy poczekali, bo będą próbowali swoimi kanałami usprawnić procesy. Sugerowali, że mogą pomóc w tej sytuacji” – kontynuował wypowiedź Szumowski na kanale Rymanowskiego.

„Przychodzi facet i mówi: „Mam respiratory”. Przychodzą służby, które mówią: „Facet jest wiarygodny”. Miałbym nieczyste sumienie, jakbym nie kupił tych respiratorów” – podkreślił.

Podkreślił także, że nigdy nie zostały mu postawione żadne zarzuty ani też nie zasiadł w tej sprawie na ławie oskarżonych. Afera została zaś wykorzystana dla celów rozliczeń politycznych.

Inny z poruszonych przez Szumowskiego wątków, w rozmowie z Rymanowskim i radiem Wnet, to równie kontrowersyjny zakup maseczek od przedsiębiorcy, który okazał się instruktorem narciarstwa, a prywatnie znajomym rodziny byłego ministra zdrowia.

„Dostał SMS, czy potrzebujemy maseczek. A wtedy SMS-y przychodziły od polityków opozycji, różnych celebrytów. Wszystkiego potrzebowaliśmy. Odpisałem, żeby zgłosił się do grupy zakupowej i do Janusza. I to koniec” – powiedział w rozmowie z Rymanowskim.

Dodał, że dostawca reprezentował konsorcjum przedsiębiorców z Zakopanego. Zgodził się jednak, że CBA miała zastrzeżenia odnośnie do przedsiębiorcy i wskazała, że nie ma on doświadczenia w zakresie handlu sprzętem medycznym. Szumowski skomentował także kwestię jakości dostarczonych maseczek.

„Najpierw przyjechały maseczki z certyfikatami, zapłaciliśmy. Historia zaczęła się od fałszywych certyfikatów jednej ze spółek Skarbu Państwa” – powiedział. Dodał, że wówczas jego resort zdecydował się na przeprowadzenie samodzielnych testów jakości.

„Wszystkie próbki wzięliśmy i wszystkie były trefne” – powiedział.

Były minister sprawiedliwości wskazał także, że błędem były decyzje o zamknięciu lasów oraz cmentarzy. Ujawnił także, czego najbardziej obawiał się w pierwszych miesiącach pandemii.

„Za duże nadzieje pokładaliśmy w szczepionce i źle komunikowaliśmy. Lasy na pewno były nadmierne, cmentarze myślę, że też. Błędem były moje komunikaty dotyczące roli maseczek w pandemii” – ocenił.

„Bałem się realnie zawalenia się całego systemu ochrony zdrowia. Miałem wizję, że przy gwałtownym wzroście zakażeń niektóre szpitale będą puste. Nie będzie miał kto leczyć zawałów, udarów, wyrostka, złamanej nogi. Zabraknie lekarzy na OIOM-ie” – dodał.