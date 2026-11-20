Na Lubelszczyźnie, w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim spadł dziś nad ranem obiekt latający. Maszyna upadła na polu na skraju lasu, zaledwie kilkaset metrów od zabudowań. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Później przekazano informacje o odnalezieniu elementów upadłych obiektów w powiatach niżańskim i jarosławskim na Podkarpaciu.

– „Możemy powiedzieć, że pod Biłgorajem była to rakieta Ch-101, w drugim przypadku też możemy mówić najpewniej o rakiecie, w trzecim o dronie odrzutowym”

– poinformował na konferencji prasowej minister obrony narodowej.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że w zdarzeniach nikt nie ucierpiał i nie ma informacji na temat zniszczenia jakiejś infrastruktury.

„Rosja przekracza kolejne granice”

Polska przestrzeń powietrzna została naruszona w czasie ataku Rosji na Ukrainę.

– „(…) już dzisiaj możemy powiedzieć, że ten atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z oddziaływaniem na Rzeczpospolitą był jednym z największych od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie”

– stwierdził wicepremier.

– „To świadczy o tym, że Rosja w żaden sposób nie deskaluje, nie zatrzymuje się, tylko przekracza kolejne granice. Trzy miejscowości, w których miejsca zostały zabezpieczone przez odpowiednie służby”

– dodał.

Szef MON mówi o prowokacji

W ocenie szefa MON, mamy do czynienia z prowokacją ze strony Rosji. Wicepremier ocenia przy tym, że nie bez znaczenia dla Rosjan był fakt, iż dziś odbywają się ćwiczenia koalicji chętnych.

– „Będę wnioskował do Sekretarza Generalnego NATO o wydzielenie dodatkowych sił i środków wsparcia operacji Eastern Sentry”

– zapowiedział.