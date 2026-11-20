O ewakuacji poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

– „W odpowiedzi na dzisiejsze zagrożenie atakiem lotniczym na polską przestrzeń powietrzną, władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy podjęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli ruchu lotniczego na lotnisku Rzeszów-Jasionka”

– napisał na X.com.

– „Dziewięć osób, w tym sześciu pracowników operacyjnych, przebywało w tymczasowym schronieniu. Do tej pory tego typu ewakuacja personelu wieży kontroli ruchu lotniczego w porcie lotniczym Lublin miała miejsce dwukrotnie”

– dodał.

Lotnisko o strategicznym znaczeniu

Po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę port lotniczy Rzeszów-Jasionka nabrał szczególnego znaczenia, stając się kluczowym węzłem komunikacyjnym, za pośrednictwem którego Zachód dostarcza wsparcie wojskowe dla napadniętego państwa. Korzystają z niego też światowi przywódcy, którzy udają się na Ukrainę.