O śmierci 51-latka poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prok. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.

– „Mężczyzna ten miał 51 lat i zmarł w swoim miejscu zamieszkania. Był on osobą świecką. O jego śmierci nie zostały powiadomione organy ścigania”

– przekazała.

Obecnie nieznana jest bezpośrednia przyczyna zgonu mężczyzny. To, czy zgon miał jakiś związek z ranami odniesionymi 24 września wykaże sekcja zwłok.

Atak na opactwo

24 września na teren Ośrodka Formacji Kultury Chrześcijańskiej i Klasztoru Sióstr Benedyktynek przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu wtargnął 31-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna zaczął atakować przebywające tam osoby kilkudziesięciocentymetrowym nożem. Do szpitala przewieziono pięć osób: trzech księży i dwie osoby świeckie. Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia 67-letniego ks. Stanisława Zbojnowicza.