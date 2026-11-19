„Rzeczpospolita” podała wczoraj, że Konwent Służby Zagranicznej pozytywnie zaopiniował kandydaturę Szymona Hołowni na ambasadora w Watykanie.

– „Ta kandydatura była opiniowana”

– przyznał cytowany przez portal dziennika rzecznik MSZ Maciej Wiewiór.

To początek drogi, która mogłaby doprowadzić wicemarszałka Sejmu do stanowiska dyplomatycznego. Kolejne etapy to opinia sejmowej komisji spraw zagranicznych, akceptacja premiera, zgoda państwa przyjmującego i wreszcie mianowanie przez prezydenta.

– „Nie znam żadnego zapewnienia ze strony Prezydenta, że tę nominację podpisze, decyzja jest jego, i jak rozumiem podejmie ją, gdy wniosek znajdzie się na jego biurku, obok wielu innych czekających tam wniosków”

– zaznaczył w mediach społecznościowych sam zainteresowany.

Ks. prof. Kobyliński o braku kompetencji kandydata

Do kandydatury Szymon Hołowni odniósł się w rozmowie z „Faktem” ks. prof. Andrzej Kobyliński.

– „Wszystko wskazuje na to, że Szymon Hołownia będzie oficjalnym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Jestem tym bardzo zaskoczony. To niezwykle słaba kandydatura. Nie służy polskiej racji stanu”

– stwierdził.

W ocenie duchownego, Szymon Hołownia nie nadaje się na to stanowisko z trzech powodów.

– „Po pierwsze, Hołownia ma tylko maturę, nie ukończył studiów wyższych. To dramatycznie obniży jego pozycję intelektualną wśród dyplomatów z całego świata pracujących w Rzymie. Może warto poszukać kogoś innego przynajmniej z magisterium, a jeszcze lepiej z doktoratem?”

– pyta kierownik Katedry Etyki UKSW w Warszawie.

W przekonaniu ks. prof. Kobylińskiego, nie bez znaczenia na pełnienie misji dyplomatycznej przez Szymona Hołownię byłyby też doniesienia na temat jego związków z aferą wokół Collegium Humanum.

– „Niedawno media w naszym kraju informowały, że śledczy ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, prowadzący śledztwo w sprawie nieprawidłowości w tej uczelni wyższej, uznali zebrany materiał za wystarczający do opracowania wniosków o uchylenie immunitetu Szymonowi Hołowni. Czy naprawdę chcemy mieć takiego ambasadora w Watykanie?”

– zastanawia się rozmówca „Faktu”.

Wreszcie ks. prof. Kobyliński zwraca uwagę, iż wicemarszałek Hołownia nie posługuje się biegle językiem włoskim, „a trudno bez tego języka dobrze reprezentować interesy naszego kraju w Watykanie i we Włoszech”.

Hołownia z poparciem liberalnych hierarchów?

Mimo zastrzeżeń merytorycznych, w ocenie eksperta kandydatura Szymona Hołowni może spotkać się z aprobatą części hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce.

– „Wydaje się, że Szymon Hołownia, jako znany przedstawiciel katolicyzmu liberalnego w naszym kraju, ma silne poparcie tych kardynałów i biskupów, którzy utożsamiają się z tym nurtem religii katolickiej. Myślę, że nieformalnie przekazali oni już swoje wsparcie dla tej kandydatury środowisku politycznemu związanemu z prezydentem i premierem”

– ocenia.

Takie sygnały mogły zdaniem ks. prof. Kobylińskiego dotrzeć już do Stolicy Apostolskiej.