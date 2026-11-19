Pisząc o tej wizycie, kard. Pizzaballa zwrócił uwagę na to, że odbywa się ona „w czasie trudności dla chrześcijańskiej obecności w Ziemi Świętej”. Jednocześnie wezwał do modlitwy, aby utwierdziła ona „w wierze i nadziei naszych księży i osoby zakonne, które służą z wielką wiernością w często trudnych warunkach”. Zaapelował też o modlitwę za rodziny i młodzież, „która musi wiedzieć, że Kościół ją wspiera” w budowie przyszłości chrześcijan na Ziemi Świętej.

Nieustanna przemoc, wojny, dyskryminacja oraz trudności gospodarcze spowodowały, że populacja chrześcijan w Jerozolimie i rejonie Galilei spadła gwałtownie w ciągu wieku z 9,6 proc. do 2 proc. dzisiaj. Gaetano Masciullo przytacza na portalu „Life Site News” dane, które wskazują, że jeszcze w 1950 r. chrześcijanie w Betlejem stanowili 70 proc. ludności. W 1998 r. było ich już tylko 23 proc., a obecnie jest ich ok. 12 proc. Dodatkowo w miejscu narodzin Chrystusa odnotowano największy wskaźnik bezrobocia, a presja społeczno-ekonomiczna wskazywana jest jako czynnik wpływający na emigrację młodych chrześcijan.

Nie bez znaczenia jest wrogość żydowskich osadników wobec chrześcijan w Izraelu. Traktują oni wyznawców Chrystusa z podejrzliwością, a nawet jako bałwochwalców. Wzrost antychrześcijańskich incydentów obejmuje nękanie, wandalizm, napaści fizyczne, profanację chrześcijańskich miejsc kultu, opluwanie, ataki słowne, obrzucanie kamieniami. Przykładem tych ostatnich trzech zachowań jest incydent z 2 sierpnia tego roku, gdy sześciu izraelskich Żydów zaatakowało wejście do ormiańskiego klasztoru św. Jakuba na Starym Mieście w Jerozolimie.

Kard. Gugerotti przynosi katolickim wspólnotom w Ziemi Świętej papieskie błogosławieństwo i wyrazy solidarności z nimi. W czasie swojej wizyty odprawi Mszę w świętych dla chrześcijan miejscach i odwiedzi społeczności na Zachodnim Brzegu oraz w Górnej Galilei, w tym także placówki edukacyjne, spotykając się z duchownymi i świeckimi.

jjf/LifeSiteNews.com; lpj.org