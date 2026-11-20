– „Mamy potwierdzenie upadku jednego obiektu latającego w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim”

– przekazał prok. Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Na miejscu działa prokuratora i policja. Służby ustalają informacje o rzekomych kolejnych obiektach, ale „na chwilę obecną te informacje nie zostały potwierdzone”. Prokurator zaznaczył, iż wedle wstępnych informacji obiekt upadł w polu i „nie ma żadnych strat ani w ludziach ani w obiektach fizycznych”.

Premier: Otrzymałem meldunek

Za pośrednictwem mediów społecznościowych do zdarzenia odniósł się premier Donald Tusk.

– „Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby”

– napisał.

Alerty znów zawiodły?

Politycy opozycji zwracają uwagę, że podobnie jak było w przypadku eksplozji w pobliżu Tarnowej Kolonii, mógł zawieść system ostrzegania ludności.

– „Zgodnie z relacjami mieszkańców do wybuchu miało dojść ok. 6:30 rano, a alerty ostrzegawcze rząd rozesłał dopiero kilka minut później.... Zaspali?”

– pyta rzecznik PiS Rafał Bochenek.