Szef rządu wystąpił w Berlinie na konferencji prasowej po spotkaniu tzw. koalicji chętnych.

– „Mieliśmy połączenie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zrelacjonował nam swoje rozmowy z przywódcami Chin oraz Rosji, Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem”

– powiedział Donald Tusk.

Przekazał, że słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych „brzmiały dość optymistycznie”.

– „Nie ukrywam jednak, że słyszałem to dość często z ust prezydenta USA. Jego wiara w dobrą wolę Władimira Putina jest chyba niezachwiana, chociaż na razie żadne fakty tego nie potwierdzają”

– stwierdził.

Zaznaczył, że wypowiedzi obecnych na dzisiejszym spotkaniu reprezentantów państw europejskich świadczyły o ich „spójnym podejściu”.

– „Władimir Putin stawia na eskalację działań właśnie teraz, licząc, że Ukraina się złamie”

– ocenił.

– „Wydaje się mało prawdopodobne, żeby Rosja usiadła do rozmów przed końcem zimy”

– dodał.

Wskazał też na konieczność wzmacniania sankcji wymierzonych w Rosję.

– „Prezydent Donald Trump wraca z Chin przekonany, że Władimir Putin chce pokoju. Chcielibyśmy, żeby to była prawda, ale Europejczycy są bardziej sceptyczni w tej sprawie”

– zaznaczył.