Na Lubelszczyźnie, w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim spadł dziś nad ranem niezidentyfikowany dotąd obiekt, najpewniej dron. Maszyna upadła na polu na skraju lasu, zaledwie kilkaset metrów od zabudowań. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Zdarzenia na Podkarpaciu

Pojawiły się też doniesienia, że niezidentyfikowany obiekt mógł spaść również na Podkarpaciu. Ostatecznie potwierdziła je podkarpacka policja.

– „Prowadzimy czynności na miejscu dwóch zdarzeń w związku z ujawnieniem niezidentyfikowanych przedmiotów”

– przekazali funkcjonariusze.

Jeden z obiektów spadł w miejscowości Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim. Elementy takiego obiektu ujawniono również na nieużytkach rolnych w miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim.

– „Policjanci zabezpieczają miejsca ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów w powiatach niżańskim i jarosławskim, współpracując z odpowiednimi służbami i instytucjami”

– potwierdziła rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.