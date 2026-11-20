Marczak nie będzie wykonywać swoich obowiązków do 19 maja 2027 roku. Decyzja obowiązuje natychmiast, choć może zostać zaskarżona do sądu dyscyplinarnego.

Żurek poinformował, że podstawą jego działania jest postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego.

– Odsunąłem prokurator Beatę Marczak od obowiązków służbowych w pionie przestępczości zorganizowanej i korupcji na 6 miesięcy – przekazał w serwisie X.

– Nikt w prokuraturze nie stoi ponad prawem ani poza kontrolą - dodał.

Postępowanie rozpoczęło się 10 listopada. Rzecznik dyscyplinarny ma zbadać sposób, w jaki Marczak nadzorowała sprawy prowadzone przez Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz jego wydziały zamiejscowe. Chodzi o ustalenie, czy mogło dojść do „oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa” lub uchybienia godności urzędu.

Prokuratura podkreśla, że zawieszenie nie jest rozstrzygnięciem o winie. Ma zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie pionu do czasu wyjaśnienia sprawy.

Jak czytamy, decyzja Żurka może mieć jednak szersze tło.

Marczak od dłuższego czasu pozostawała z nim w konflikcie dotyczącym zakresu jego uprawnień do dokonywania zmian personalnych w podległym jej pionie.

W jednym z pism skierowanych do prokuratora generalnego zarzucała mu przejmowanie jej ustawowych kompetencji związanych z delegowaniem i odwoływaniem prokuratorów.

– W związku z powtarzającymi się przypadkami przejmowania przez Pana Prokuratora Generalnego moich ustawowych kompetencji (...) stanowisko Pana Prokuratora Generalnego uważam za błędne – pisała Marczak w cytowanym przez Radio Wnet dokumencie.

Spór dotyczył m.in. odwoływania z delegacji prokuratorów pracujących w wyspecjalizowanych wydziałach zajmujących się przestępczością zorganizowaną. Wśród osób objętych zmianami znalazła się również Julita Dziedzic-Bogucka, żona szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.

Beata Marczak kieruje pionem przestępczości zorganizowanej i korupcji od 2017 roku. Wcześniej pracowała m.in. w łódzkich strukturach prokuratury i zajmowała stanowiska od szczebla rejonowego po regionalny. Na oficjalnej stronie Prokuratury Krajowej nadal figuruje jako zastępca prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji.

Dlatego obecna decyzja nie jest zwykłą zmianą personalną. Żurek odsunął osobę odpowiadającą za jeden z najważniejszych pionów Prokuratury Krajowej – ten, który prowadzi sprawy dotyczące najpoważniejszej przestępczości zorganizowanej i korupcyjnej.

Czy przyczyną są wyłącznie zastrzeżenia do nadzoru nad śledztwami, czy także narastający wcześniej spór o sposób zarządzania prokuraturą – to jedno z pytań, na które odpowiedź może przynieść dopiero dalszy przebieg postępowania dyscyplinarnego.