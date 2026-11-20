Sejm zajął się wczoraj obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim. Kluby KO, Nowej Lewicy i Centrum opowiedziały się za jego dalszym procedowaniem. Wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu skierowały kluby PiS, Rozwoju Plus, Konfederacji i PSL.

To wyjątkowo niepokojący projekt środowisk lewicowych, który zakłada m.in. wyłączenie możliwości polowań na 3/4 terytorium kraju i zablokowanie możliwości redukcji gatunków inwazyjnych. Proponowane przepisy przewidują też badania myśliwych o wprowadzenie publicznego rejestru polowań.

Hennig-Kloska zapowiada własny projekt

Swoje poparcie dla projektu wyraziła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oświadczając, że „nie zgadza się, aby projekt został wyrzucony do kosza” i przekonując, iż „zmiany są bardzo potrzebne”. Apelując, by nie odrzucać obywatelskiej inicjatywy, zapowiedziała jednocześnie własny projekt w tej sprawie.