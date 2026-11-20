– Wszystko wskazuje na to, że Szymon Hołownia będzie oficjalnym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Jestem tym bardzo zaskoczony. To niezwykle słaba kandydatura. Nie służy polskiej racji stanu – powiedział duchowny w rozmowie z „Faktem”.

Ks. prof. Kobyliński: Brak studiów, Collegium Humanum i język włoski

Ks. prof. Kobyliński wskazał trzy główne zastrzeżenia wobec kandydatury Hołowni.

Pierwsze dotyczy wykształcenia.

– Po pierwsze, Hołownia ma tylko maturę, nie ukończył studiów wyższych. To dramatycznie obniży jego pozycję intelektualną wśród dyplomatów z całego świata pracujących w Rzymie. Może warto poszukać kogoś innego przynajmniej z magisterium, a jeszcze lepiej z doktoratem? – pytał.

Duchowny przypomniał także medialne doniesienia dotyczące Collegium Humanum. Hołownia zaprzeczał, że rozpoczął tam studia, ale przyznał, że złożył dokumenty.

Trzecie zastrzeżenie dotyczy znajomości języka włoskiego.

– Po trzecie, nie zna on biegle języka włoskiego, a trudno bez tego języka dobrze reprezentować interesy naszego kraju w Watykanie i we Włoszech – stwierdził ks. prof. Kobyliński.

Mimo krytycznej oceny duchowny uważa, że Hołownia może liczyć na wsparcie części hierarchów Kościoła.

– Wydaje się, że Szymon Hołownia, jako znany przedstawiciel katolicyzmu liberalnego w naszym kraju, ma silne poparcie tych kardynałów i biskupów, którzy utożsamiają się z tym nurtem religii katolickiej – ocenił.

Jak dodał, jego zdaniem nieformalne poparcie dla tej kandydatury mogło już zostać przekazane środowiskom politycznym związanym zarówno z prezydentem, jak i premierem.

Pozytywna opinia Konwentu Służby Zagranicznej nie oznacza jeszcze nominacji. Potrzebne są dalsze etapy procedury, w tym decyzja prezydenta Karola Nawrockiego oraz zgoda Stolicy Apostolskiej.