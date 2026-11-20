Decyzje o zawieszeniu zapadły 12 i 16 listopada. Rzecznik dyscyplinarny PZPN Adam Gilarski skierował jednocześnie do Komisji Dyscyplinarnej wnioski o wszczęcie postępowań wobec zawodników.

– Ustawianie meczów stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla uczciwości rywalizacji sportowej – podkreślił PZPN w komunikacie dotyczącym sprawy.

Związek nie ujawnił nazwisk zawieszonych piłkarzy ani klubów, które reprezentują.

Pod lupą 29 spotkań

Sprawa dziesięciu zawodników jest częścią szerszych działań PZPN przeciwko tzw. match-fixingowi. Od sezonu 2022/2023 federacja prowadzi monitoring spotkań, w których mogło dochodzić do podejrzanych zdarzeń związanych z rynkiem bukmacherskim.

Od lipca 2023 roku PZPN współpracuje w tym zakresie z firmą Sportradar. Dotychczas analizowano sygnały dotyczące 29 spotkań rozgrywanych od I do IV ligi oraz jednego meczu Ekstraligi kobiet.

Wcześniej zapadały już surowe kary. W jednej ze spraw bramkarz Sokoła Kleczew został ukarany pięcioletnią bezwzględną dyskwalifikacją, a dwóch innych zawodników otrzymało dwuletnie kary za obstawianie meczów, w tym spotkań własnych drużyn.

PZPN przypomina, że manipulowanie meczami może dotyczyć nie tylko końcowego wyniku. Przedmiotem nielegalnych ustaleń mogą być również konkretne zdarzenia na boisku, takie jak liczba bramek, rzutów rożnych czy kartek.

O dalszym losie dziesięciu zawieszonych piłkarzy zdecyduje Komisja Dyscyplinarna PZPN.