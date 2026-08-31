Messi żegna się z reprezentacją Argentyny

O możliwym odejściu Messiego z reprezentacji mówiło się już od kilku tygodni. Decyzję miała przyspieszyć porażka w finale mistrzostw świata, a także niedawna śmierć jego ojca.

„Nadszedł odpowiedni moment”

– Przysięgam wam, że zawsze dawałem z siebie 100 proc. – nie tylko w ostatnich latach, kiedy wygrywaliśmy wszystko, ale także wcześniej – napisał Messi w mediach społecznościowych.

– Zawsze walczyłem oraz poświęcałem się całkowicie dla tej koszulki, by sprawiać wam radość i byście byli dumni z bycia Argentyńczykami – dodał.

Argentyńczyk przyznał, że decyzja nie była łatwa.

– Ta decyzja boli, ale uważam, że nadszedł na to odpowiedni moment – podkreślił.

Messi kończy reprezentacyjną karierę jako jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii Argentyny. Największym sukcesem pozostaje mistrzostwo świata zdobyte w 2022 roku.

Nagrody i wyróżnienia

Messi może pochwalić się także imponującą kolekcją indywidualnych wyróżnień. Ośmiokrotnie zdobywał Złotą Piłkę, wielokrotnie wybierano go najlepszym piłkarzem FIFA, a podczas mundialu w Katarze w 2022 roku otrzymał Złotą Piłkę dla najlepszego zawodnika turnieju.

Do tego dochodzą liczne tytuły króla strzelców, nagrody dla najlepszego zawodnika ligi hiszpańskiej oraz rekordy ustanawiane zarówno w barwach FC Barcelony, jak i reprezentacji Argentyny. Dzięki temu kończy reprezentacyjną karierę jako jeden z najbardziej utytułowanych i najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy w historii futbolu.