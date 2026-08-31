Sprawa dotyczy śledztwa prowadzonego wokół działalności Collegium Humanum i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem uczelni.

Prokuratura chce uchylenia immunitetów

Według ustaleń „Rzeczpospolitej” prokuratura skierowała wnioski, które mają umożliwić dalsze czynności procesowe wobec pięciu parlamentarzystów.

Wśród wskazanych przez dziennik nazwisk znaleźli się Michał Kołodziejczak i Ewa Leniart. Szczegóły zarzutów wobec wszystkich pięciu parlamentarzystów mają wynikać z materiału zgromadzonego w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum.

Pozostałe dwa nazwiska wymieniane przez media, to Szymon Hołownia i Michał Kobosko. Jedno nazwisko na chwilę obecną pozostaje tajemnicą.