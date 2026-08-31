Dzień: poniedziałek, 31 sierpnia 2026 Imieniny: Bohdana, Rajmunda, Ramony

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXII tygodnia okresu zwykłego

Afera

Afera Collegium Humanum. Wnioski o uchylenie immunitetów pięciu parlamentarzystom

Prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetów w związku z aferą Collegium Humanum obejmują pięciu parlamentarzystów – czterech posłów oraz jednego europosła. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, wśród nich są m.in. były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak oraz była wojewoda podkarpacka Ewa Leniart.

1 min czytania
Michał Kołodziejczyk
Michał Kołodziejczyk · fot. Screenshot - YouTube/Radio ZET

Sprawa dotyczy śledztwa prowadzonego wokół działalności Collegium Humanum i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem uczelni.

Prokuratura chce uchylenia immunitetów

Według ustaleń „Rzeczpospolitej” prokuratura skierowała wnioski, które mają umożliwić dalsze czynności procesowe wobec pięciu parlamentarzystów.

Wśród wskazanych przez dziennik nazwisk znaleźli się Michał Kołodziejczak i Ewa Leniart. Szczegóły zarzutów wobec wszystkich pięciu parlamentarzystów mają wynikać z materiału zgromadzonego w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum.

Pozostałe dwa nazwiska wymieniane przez media, to Szymon Hołownia i Michał Kobosko. Jedno nazwisko na chwilę obecną pozostaje tajemnicą.

Źródło: mp/Rzeczpospolita, Interia, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej