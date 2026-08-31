300+ i 800+ – wnioski przez ZUS

Świadczenie Dobry Start wynosi 300 zł i przysługuje raz w roku na uczące się dziecko do ukończenia 20 lat, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – do 24 lat. ZUS przypomina, że wnioski na rok szkolny 2026/2027 można składać od 1 lipca do 30 listopada.

Wniosek można wysłać wyłącznie elektronicznie – przez portal eZUS, aplikację mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Dobry Start 300+ – informacje i składanie wniosku w ZUS

Rodzice mogą także ubiegać się o świadczenie 800+. Obecny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Wniosek również składa się elektronicznie – przez eZUS, mZUS, bankowość elektroniczną lub Emp@tię.

eZUS – logowanie i składanie wniosków o 800+

W przypadku opieki naprzemiennej świadczenie 800+ jest dzielone pomiędzy rodziców.

Dodatkowe 100 zł na rozpoczęcie roku szkolnego

Trzecią możliwością jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł na dziecko. Nie jest to jednak świadczenie wypłacane przez ZUS.

Wniosek o ten dodatek składa się razem z wnioskiem o zasiłek rodzinny – w urzędzie gminy, urzędzie miasta lub właściwym ośrodku pomocy społecznej. Obowiązuje tu kryterium dochodowe, dlatego świadczenie nie przysługuje wszystkim rodzinom.

W praktyce rodzina spełniająca wszystkie warunki może więc we wrześniu otrzymać 800 zł z programu Rodzina 800+, 300 zł z programu Dobry Start oraz 100 zł dodatku szkolnego – łącznie 1200 zł.