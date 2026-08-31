Dzień: poniedziałek, 31 sierpnia 2026 Imieniny: Bohdana, Rajmunda, Ramony

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXII tygodnia okresu zwykłego

Uwaga

Nawet 1200 zł na dziecko we wrześniu. Sprawdź, gdzie złożyć wnioski

Początek roku szkolnego oznacza dla wielu rodzin zwiększone wydatki. We wrześniu rodzice mogą jednak skorzystać z kilku form wsparcia – 300 zł z programu Dobry Start, 800 zł z programu Rodzina 800+ oraz - w określonych przypadkach - 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Łącznie może to dać nawet 1200 zł na dziecko.

2 min czytania
Szkoła, dzieci, zdj. ilustracyjne
Szkoła, dzieci, zdj. ilustracyjne · fot. Fot. via Pixabay.com

300+ i 800+ – wnioski przez ZUS

Świadczenie Dobry Start wynosi 300 zł i przysługuje raz w roku na uczące się dziecko do ukończenia 20 lat, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – do 24 lat. ZUS przypomina, że wnioski na rok szkolny 2026/2027 można składać od 1 lipca do 30 listopada.

Wniosek można wysłać wyłącznie elektronicznie – przez portal eZUS, aplikację mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Dobry Start 300+ – informacje i składanie wniosku w ZUS

Rodzice mogą także ubiegać się o świadczenie 800+. Obecny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Wniosek również składa się elektronicznie – przez eZUS, mZUS, bankowość elektroniczną lub Emp@tię.

eZUS – logowanie i składanie wniosków o 800+

W przypadku opieki naprzemiennej świadczenie 800+ jest dzielone pomiędzy rodziców.

Dodatkowe 100 zł na rozpoczęcie roku szkolnego

Trzecią możliwością jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł na dziecko. Nie jest to jednak świadczenie wypłacane przez ZUS.

Wniosek o ten dodatek składa się razem z wnioskiem o zasiłek rodzinny – w urzędzie gminy, urzędzie miasta lub właściwym ośrodku pomocy społecznej. Obowiązuje tu kryterium dochodowe, dlatego świadczenie nie przysługuje wszystkim rodzinom.

W praktyce rodzina spełniająca wszystkie warunki może więc we wrześniu otrzymać 800 zł z programu Rodzina 800+, 300 zł z programu Dobry Start oraz 100 zł dodatku szkolnego – łącznie 1200 zł.

Źródło: mp/ZUS, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej