Policja apeluje o pomoc

– Mężczyzna ma 185 cm wzrostu, krępą sylwetkę, jest łysy i ma siwą brodę – przekazała policja.

W chwili zaginięcia Witold Płóciennik miał być ubrany w niebieskie krótkie spodenki oraz długie, ciemne skarpety z jasnym wzorem. Miał przy sobie ciemnozielony plecak w kolorystyce moro.

Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu.

– Informacje można przekazywać dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie pod numerami 47 79 312 11 lub 47 79 312 12, a także pod numerem alarmowym 112 – apelują funkcjonariusze.

Witold Płóciennik współtworzył m.in. filmy „Wymyk”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza”, „Zieja”, „Święto ognia” i „Mistrz”, a także seriale „Klangor”, „Minuta ciszy”, „Stulecie Winnych” i „Ołowiane dzieci”.

Za zdjęcia do filmu „Ikar. Legenda Mietka Kosza” otrzymał w 2019 roku nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Był także dwukrotnie nominowany do Polskich Nagród Filmowych Orły.