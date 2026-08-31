– Pod naszym strategicznym kierownictwem i dzięki wspólnym wysiłkom obu stron podstawy stosunków chińsko-rosyjskich będą coraz silniejsze, ich rozwój coraz bardziej stabilny, a przyszłość coraz jaśniejsza – powiedział Xi Jinping, cytowany przez państwową agencję Xinhua.

Pekin i Moskwa chcą pogłębiać współpracę

Xi przypomniał, że podczas majowej wizyty Putina w Chinach obaj przywódcy uzgodnili dalsze pogłębianie współpracy w wielu sektorach.

– Wymiana i współpraca między obiema stronami utrzymują silną dynamikę – przekazał chiński przywódca.

Xi zwrócił także uwagę na rosnącą niepewność sytuacji międzynarodowej, podkreślając jednocześnie, że – jego zdaniem – dążenie ludzi do „pokoju, rozwoju, współpracy i rozwiązań korzystnych dla obu stron pozostaje niezmienne”.

Putin z kolei ocenił, że stosunki rosyjsko-chińskie stały się „modelem relacji między państwami” i zapowiedział dalszą współpracę m.in. w handlu, energetyce, przemyśle, transporcie oraz nauce i technologii.

Spotkanie odbyło się podczas szczytu SCO w stolicy Kirgistanu. Organizacja, w której kluczową rolę odgrywają Chiny i Rosja, coraz wyraźniej przedstawiana jest przez Pekin i Moskwę jako element budowy bardziej wielobiegunowego układu sił na świecie.