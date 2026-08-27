„Wall Street Journal” powołując się na swoje źródła informuje, że John Rartcliffe pojawił się w Moskwie, aby ostrzec Rosję przed atakowaniem krajów NATO. Dziennik nie podał jednak szczegółów rozmów.

Politico potwierdza i wskazuje kraje bałtyckie

Doniesienia te potwierdził portal Politico, którego jeden z rozmówców przekazał, że ostrzeżenie miało dotyczyć przede wszystkim działań eskalacyjnych wobec Litwy, Łotwy i Estonii. Naciski miały też dotyczyć ograniczenia przez Rosję jej wojskowego i gospodarczego wsparcia dla Iranu.

Trump zaprzecza

Tymczasem Donald Trump jeszcze wczoraj zaprzeczał, jakoby wizyta szefa CIA w Moskwie miała jakikolwiek związek z możliwą eskalacją Rosji wobec państw NATO. Przekonywał, że chodziło o negocjacje dotyczące wojny Rosji z Ukrainą, a wizyta była „pół rutynowa”.