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Rosja

Szef CIA w Moskwie. WSJ: Chodziło o państwa NATO

Są kolejne doniesienia na temat wtorkowej wizyty szefa CIA w Moskwie. Amerykański dziennik przekonuje, że chodziło przede wszystkim o państwa NATO.

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Szef CIA John Ratcliffe / Władimir Putin
Szef CIA John Ratcliffe / Władimir Putin · fot. Texas A&M University-Commerce Marketing Communications Photography - Flickr, CC BY 2.0 / Kremlin.ru (Wikipedia), CC BY 4.0

„Wall Street Journal” powołując się na swoje źródła informuje, że John Rartcliffe pojawił się w Moskwie, aby ostrzec Rosję przed atakowaniem krajów NATO. Dziennik nie podał jednak szczegółów rozmów.

Politico potwierdza i wskazuje kraje bałtyckie

Doniesienia te potwierdził portal Politico, którego jeden z rozmówców przekazał, że ostrzeżenie miało dotyczyć przede wszystkim działań eskalacyjnych wobec Litwy, Łotwy i Estonii. Naciski miały też dotyczyć ograniczenia przez Rosję jej wojskowego i gospodarczego wsparcia dla Iranu.

Trump zaprzecza

Tymczasem Donald Trump jeszcze wczoraj zaprzeczał, jakoby wizyta szefa CIA w Moskwie miała jakikolwiek związek z możliwą eskalacją Rosji wobec państw NATO. Przekonywał, że chodziło o negocjacje dotyczące wojny Rosji z Ukrainą, a wizyta była „pół rutynowa”.

Źródło: PAP,rmf24.pl

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