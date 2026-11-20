– To będzie bardzo trudne – powiedział Trump w rozmowie z Reuters, odnosząc się do perspektywy porozumienia pomiędzy trzema mocarstwami nuklearnymi. Dodał jednocześnie, że Xi Jinping popiera samą ideę ograniczania ryzyka nuklearnego.

Chiny nadal nie chcą klasycznego trójstronnego rozbrojenia

Po szczycie w Shenzhen USA, Rosja i Chiny opublikowały wspólne stanowisko, w którym powtórzyły, że „wojny nuklearnej nie można wygrać i nigdy nie wolno jej prowadzić”. Trzy państwa zadeklarowały także dalszy dialog w sprawie ograniczania ryzyka nuklearnego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

To jednak nie oznacza zgody Pekinu na klasyczne negocjacje rozbrojeniowe na równych zasadach z USA i Rosją. Jeszcze w październiku chińskie MSZ podkreślało, że arsenał Pekinu jest znacznie mniejszy od amerykańskiego i rosyjskiego, dlatego żądanie udziału Chin w trójstronnych rozmowach rozbrojeniowych uznaje za „ani sprawiedliwe, ani rozsądne, ani realistyczne”.

Trump mimo to chce utrzymać temat na stole. Według Reutersa prezydent USA uznał, że największą przeszkodą będzie skala istniejących arsenałów i polityczna trudność w przekonaniu państw posiadających tysiące głowic do znaczących redukcji.