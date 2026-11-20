Niemiecki kanclerz podkreślił, że współpraca gospodarcza obu krajów szybko się rozwija. Liczba niemieckich przedsiębiorstw działających na Ukrainie od początku pełnoskalowej wojny niemal się potroiła, a wymiana handlowa w 2025 roku przekroczyła 12 mld euro.

Berlin liczy na przyszłą „dywidendę”

Merz nie ukrywał, że pomoc dla Ukrainy postrzega również jako inwestycję.

– To, co teraz inwestujemy na Ukrainie, otrzymamy wielokrotnie z powrotem jako dywidendę w postaci stabilności, możliwości eksportowych, wspólnych projektów i wzrostu – powiedział.

Kanclerz wskazał m.in. na odbudowę, energetykę, rolnictwo, logistykę i przemysł jako obszary przyszłej współpracy. Niemcy rozwijają także wspólne projekty z ukraińskim przemysłem obronnym.

Jednocześnie Merz postawił Kijowowi wyraźny warunek.

– Reformy są warunkiem dalszej pomocy finansowej i inwestycji – zaznaczył, wymieniając przede wszystkim praworządność oraz walkę z korupcją.

Jego słowa pokazują, że Berlin patrzy na Ukrainę nie tylko jako na państwo wymagające wsparcia w czasie wojny. Niemcy przygotowują się również do udziału w jej odbudowie i wykorzystania przyszłych możliwości gospodarczych, jakie otworzy ten proces.