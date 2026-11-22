Donald Trump i Władimir Putin spotkali się przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim mieście Shenzhen. Tam przywódcy USA, Chin i Rosji ogłosili wspólną „deklarację pokojową”, w której wskazali na cztery wspólne cele. Zabrakło wśród nich odniesienia do prowadzonej przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Niepokojące wpisy amerykańskiego prezydenta

Wczoraj na swojej platformie Truth Social prezydent USA opublikował zdjęcie z Putinem, którego nazwał swoim „przyjacielem”. Post Trumpa szybko udostępnił wysłannik prezydenta Rosji Kiriłł Dmitrijew.

W innym wpisie Donald Trump zestawił zdjęcie z Xi Jinpingem i Władimirem Putinem ze zdjęciem Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta i Winstona Churchilla z konferencji teherańskiej.

– „Mocarstwa. 1945, 2026”

– napisał.

Trump o relacjach z Putinem

O „fantastycznych” relacjach osobistych z Putinem prezydent USA opowiadał dziennikarzom w piątek.

– „Uważam go za kogoś, z kim mam bardzo dobre relacje i to naprawdę bardzo dobre. Ma mnóstwo broni jądrowej. Jest drugi po nas w arsenale nuklearnym”

– mówił.

– „Ma teraz ciężki okres, bo toczy wojnę, która powinna trwać jeden dzień, a trwa już pięć lat i ginie wiele osób”

– dodał.