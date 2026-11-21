Najbardziej poruszająca jest historia bł. Zdenki Schelingovej, słowackiej zakonnicy, która podczas komunistycznych prześladowań pomagała uwięzionym kapłanom. Została aresztowana, brutalnie przesłuchiwana i skazana na 12 lat więzienia. Po zwolnieniu zmarła w 1955 roku. Watykan uznał cud przypisywany jej wstawiennictwu, co oznacza otwarcie drogi do kanonizacji.

Drugim uznanym cudem jest łaska przypisywana wstawiennictwu włoskiej zakonnicy Rosy Staltari. Dzięki temu będzie mogła zostać beatyfikowana.

Leon XIV zatwierdził również męczeństwo ks. José Gómeza Llora i 54 jego towarzyszy – kapłanów, seminarzystów, zakonników i świeckich zamordowanych z nienawiści do wiary podczas prześladowań religijnych w Hiszpanii w latach 1936–1939. Uznanie męczeństwa pozwala na beatyfikację bez konieczności wcześniejszego potwierdzenia cudu.

Watykan uznał także heroiczność cnót włoskiego kapłana Angela Lolliego, hiszpańskiego księdza Abundia Garcíi Romána oraz Giulii Gabrieli, która zmarła w 2011 roku w wieku zaledwie 14 lat. Vatican News określił ją jako młodą świecką, która mimo ciężkiej choroby pozostawiła świadectwo chrześcijańskiej nadziei.

Dekrety zostały zatwierdzone 21 listopada podczas audiencji papieża Leona XIV dla kard. Marcello Semeraro, prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.