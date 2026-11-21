Wdowczyk reprezentuje dziennikarzy Telewizji Republika, a także uczestniczy w postępowaniach dotyczących Donalda Tuska. Jak relacjonował, około 15 minut po północy do jego domu przyjechali policjanci, a następnie zespół ratownictwa medycznego.
– Ja 11-letniej córki nie mam – powiedział na antenie Republiki. Podkreślił jednocześnie, że do zachowania samych funkcjonariuszy nie miał zastrzeżeń.
Prawnik łączy jednak zdarzenie z szerszą serią podobnych przypadków.
– Mamy do czynienia z jakąś zorganizowaną akcją zastraszania – ocenił.
W podobnym tonie wypowiedział się mec. Bartosz Lewandowski.
– To zastraszanie obrońców – napisał, wskazując, że podobne sytuacje miały wcześniej dotyczyć także innych adwokatów reprezentujących osoby związane z obecną opozycją.
Jarosław Olechowski z Telewizji Republika przypomniał z kolei, że Wdowczyk występuje w sprawach dotyczących premiera oraz złożył subsydiarny akt oskarżenia przeciwko Donaldowi Tuskowi w związku z zarzutem tłumienia krytyki prasowej. Sam fakt wniesienia takiego aktu nie oznacza oczywiście potwierdzenia zarzutów przez sąd.
Policja miała obowiązek zareagować na takie zgłoszenie i nie ma obecnie dowodów wskazujących, kto złożył fałszywe zgłoszenie ani czy działał z pobudek politycznych. Nie sposób jednak ignorować powtarzającego się mechanizmu: fałszywy alarm, nocna interwencja służb i osoba publiczna albo prawnik związany ze środowiskiem krytycznym wobec władzy.
Jeżeli takich przypadków rzeczywiście przybywa, obowiązkiem państwa powinno być szybkie ustalenie źródła zgłoszeń i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności. Bez tego nawet prawidłowe działania policjantów mogą być instrumentalnie wykorzystywane do nękania ludzi poprzez uruchamianie wobec nich służb pod fałszywym pretekstem.
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