– Rozmowy u prezydenta w sprawie uregulowania Trybunału Konstytucyjnego są owocne. Udało się uzgodnić, że wszystkie wyroki TK będą opublikowane – przekazał Warchoł.

Polityk wskazał przy tym na konsekwencje finansowe części niepublikowanych orzeczeń.

– Na przykład emeryci dostaliby swoje 1200 zł dodatku do emerytury, co im zablokował Tusk z Berkiem, odmawiając publikacji wyroku – stwierdził.

Warchoł poinformował także, że osiągnięto porozumienie w sprawie mechanizmu powoływania sędziów TK.

– Jest też zgoda co do sposobu wybierania sędziów do TK, tak aby żadna władza nie mogła „betonować” składu – zaznaczył.

Spór o personalny „reset” nadal trwa

Największa różnica zdań dotyczy nadal sposobu rozwiązania obecnego konfliktu personalnego wokół Trybunału.

– Nie ma jednak naszej zgody na reset, który by zalegalizował uzurpatorów. Bo nie może być zgody na przestępcze działania. Rozmowy będą kontynuowane – powiedział Warchoł.

Kancelaria Prezydenta informowała wcześniej, że uczestnicy konsultacji uzgodnili znaczną część proponowanych rozwiązań. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele m.in. PiS, Konfederacji, PSL, Polski 2050 i Partii Razem.

Jeżeli deklarowane przez Warchoła ustalenia zostaną utrzymane w dalszych negocjacjach, jednym z najważniejszych efektów rozmów może być odblokowanie publikacji orzeczeń Trybunału oraz stworzenie nowego mechanizmu wyboru jego sędziów.