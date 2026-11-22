Premiera nowej części GTA wywołała dyskusję na temat tego, czy po popularną grę może sięgać katolik. Portal O2.pl zapytał o to kierownika Katedry Etyki UKSW w Warszawie, ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego.

– „GTA VI jest podobna do wielu innych elementów kultury masowej, w której obecnie żyjemy. Nie jest ani lepsza, ani gorsza od innych filmów czy gier, gdy chodzi o jej oddziaływanie na tych, którzy będą z niej korzystać”

– zauważył filozof.

W samym sięgnięciu po grę nie widzi on nic grzesznego. Wszystko zależy jednak od tego, jaką ostatecznie rolę w życiu człowieka odegra ta gra.

– „Największym problemem moralnym jest uzależnienie od tego rodzaju gier. Niestety, każdy nałóg niszczy naszą wolność, szkodzi psychice i umysłowi. Nie ma zastrzeżeń etycznych, aby rozsądnie korzystać z gry GTA VI. Owszem, pod warunkiem, że nie przerodzi się ono w uzależnienie”

– wskazał ekspert.

Grzech pojawia się wtedy, kiedy „korzystanie z gry GTA VI stanie się nałogiem lub jeśli będzie prowadzić do przemocy czy agresji”.

Ks. Bartołd: Każdy przypadek trzeba indywidualnie rozpatrywać

Nieco inne podejście sugeruje ks. Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

– „Nie znam tej konkretnej gry, aczkolwiek powiem ogólnie, że jestem za tym, że jeżeli są jakieś obrazy pełne przemocy, które rzeczywiście uderzają w godność ludzką i my w tym w jakiś sposób bierzemy udział, to powinniśmy się wyspowiadać. Ale tej konkretnej gry nie znam, więc zalecam konsultacje ze spowiednikiem. Każdy przypadek trzeba indywidualnie rozpatrywać”

– stwierdził w rozmowie z O2.pl.

Również on wskazał przy tym na problem uzależnień.

– „Mam jednak inny problem jako spowiednik. Już nie chodzi o grę konkretnie przemocową, ale w ogóle o gry. Spotkałem człowieka, który przyszedł do spowiedzi po 24 godzinach grania non stop”

– opowiadał.

Podkreślił, że w takich przypadkach zachęca do skorzystania z pomocy psychoterapeuty.

– „Jeżeli ktoś nie jest w stanie zapanować nad sobą, niszczy swoje ciało i psychikę, to odsyłam do psychoterapeuty. Jest bardzo dużo m.in. młodych ludzi uzależnionych od gier, ale nie tylko od nich – również od smartfonów”

– zauważył.