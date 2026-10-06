Funkcjonariusze CBA w biurze Rzecznik Praw Dziecka!

O działaniach służb dziennikarze pytali rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego.

- „Agenci CBA działają na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Zabezpieczają w tym momencie materiały na potrzeby śledztwa, ale o szczegóły proszę pytać prokuraturę”

- stwierdził rzecznik w odpowiedzi na pytania Wirtualnej Polski.

Zawiadomienie ws. Horny-Cieślak

Pod koniec września wybuchła kolejna burza wokół Rzecznik Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak. Portal Zero.pl opisał szokujące kulisy jej interwencji, w ramach której doprowadziła do odebrania małych dzieci rodzicom i umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Weryfikujący decyzje w tej sprawie sąd zdecydował jednak o natychmiastowym powrocie dzieci do rodziców stwierdzając, że działania podjęte wobec rodziny „mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej” W reakcji na te doniesienia do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Horny-Cieślak. Chodzi m.in. o przekroczenie uprawnień. Zawiadomienie ma rozpoznać Prokuratura Okręgowa w Szczecinie