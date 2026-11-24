O rosnącej liczbie skarg na dźwięk kościelnych dzwonów, które traktuje się jako zakłócanie ciszy, Rada dyskutowała w czasie wczorajszego posiedzenia.

– „Trudno powiedzieć, czy ma to charakter zorganizowany, czy są to indywidualne zaskarżenia, ale one rosną w lawinowym tempie”

– powiedział KAI przewodniczący Rady bp Michał Janocha.

W ocenie hierarchy, konieczne jest rozwiązanie systemowe. Takim byłoby wpisanie tradycji bicia kościelnych dzwonów na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To rozwiązanie, które z powodzeniem wdrożono w Niemczech.

Bp Janocha przypomniał, że bicie dzwonów w rzeczywistości jest dziedzictwem kulturowym „od tysiąca lat”. Szczególnej ochrony wymagają zabytkowe dzwony, których brzmienia nie da się ograniczyć bez ingerencji w ich konstrukcję i charakter.

3 grudnia kwestią bijących dzwonów ma zająć się senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu na konferencji pt. „Kultura dzwonu w Polsce – dziedzictwo, ochrona i współczesne wyzwania”.