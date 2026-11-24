Zdumienie miesza się ze wzruszeniem, gdy papież Franciszek krok po kroku otwiera przed czytelnikiem swoje serce. Gdy poznajemy jego lęki, refleksje, najskrytsze myśli, uczucia wymykające się spod kontroli, a także to, jak oceniał samego siebie i własne działania. Również jego duchowe „wizje”, takie jak wizja Pana, który uśmiechnął się do niego z miłosierdziem, czy złowroga wizja diabła. A także przeżywane przez niego kryzysy, w tym kryzys duchowy przypominający „noc ciemną” opisaną przez św. Jana od Krzyża: nie oddalenie od Boga, lecz ogołocenie duszy prowadzące do jeszcze głębszego zjednoczenia z Nim.

Jorge Mario Bergoglio dawał wyraz temu bogactwu życia wewnętrznego w krótkich notatkach, które zapisywał drobnym, pochyłym pismem w terminarzu o czarnej plastikowej okładce. Korzystał z niego jeszcze w Buenos Aires, a później przechowywał go w Domu Świętej Marty.

Skarbnicę tych osobistych zapisków otwiera przed światem książka, odsłaniając najbardziej osobiste oblicze papieża, który przecież zawsze wiele o sobie mówił. Nosi ona tytuł „Il Diario personale di Papa Francesco” („Dziennik osobisty Papieża Franciszka”). Wydana przez Wydawnictwo Watykańskie Libreria Editrice Vaticana (LEV), ukazuje się w tych dniach w pięciu językach i trafi do 94 krajów. Redaktorem tomu jest kardynał Víctor Manuel Fernández, wieloletni przyjaciel Franciszka, powołany z Argentyny do Rzymu w 2023 roku, aby stanąć na czele Dykasterii Nauki Wiary.

To właśnie zaufanie, które łączyło obu duchownych, sprawiło, że te prywatne zapiski ujrzały dziś światło dzienne. Wyjaśnia to kard. Fernández w przedmowie, wspominając pewne popołudnie w Domu Świętej Marty, kiedy zobaczył „stary terminarz”. „Sami zdecydujecie” – powiedział wówczas Franciszek kardynałowi. Fernández poruszył tę kwestię później, w rozmowie z papieżem Leonem XIV, który wyraził zgodę na publikację. Po roku pracy kardynał doprowadził przedsięwzięcie do końca, wybierając teksty, które mogą „przynieść czytelnikom duchowy pożytek”.

I rzeczywiście, jeśli odrzucić wszelką sensacyjność i pokusę duchowego czy psychologicznego podglądactwa, lektura tych 160 stron przynosi czytelnikowi duchowe zbudowanie. Na pierwszy plan wysuwa się bowiem działanie Boga w życiu człowieka wierzącego – w tym przypadku namiestnika Chrystusa. Papieża, którego człowieczeństwo, choć nieustannie podkreślane, najczęściej sprowadzano do inicjatyw społecznych czy niekonwencjonalnych gestów, a które w istocie polegało na tym, że po prostu czuł się człowiekiem. Człowiekiem umiejącym słuchać, noszącym w sobie własne rany i spragnionym łaski. Człowiekiem, który zapisał lakoniczne „Boję się”, wyrażając obawę, że nie sprosta powierzonej mu roli lub że może „wyrządzić krzywdę” bliźnim, i dlatego prosił Pana, by raczej „zabrał go” do siebie.

Był także człowiekiem modlitwy, pobożności i zawierzenia ukochanej „Teresce” (św. Teresie z Lisieux), św. Józefowi i Matce Bożej, którą niespełna rok przed śmiercią prosił, by „otoczyła mnie opieką i pomagała mi”. Bergoglio był również człowiekiem wyrzeczeń, zwłaszcza fizycznych. Już od lat 90. zmagał się z dużym „zmęczeniem” i problemami zdrowotnymi, które jednak odsuwał na dalszy plan ze względu na zaangażowanie duszpasterskie, które uważał za nieodzowne.

Z zapisków tych wyłania się ponadto obraz papieża callejero — człowieka ulicy, mówiącego wprost i obdarzonego błyskotliwym poczuciem humoru — który skrywał w sobie również rys mistyczny. Świadczą o tym „wizje duchowe”, począwszy od tych, w których ukazywał mu się diabeł. „Widziałem diabła” — zapisywał lakonicznie w kalendarzu. Raz zobaczył go „z samochodu”, innym razem „w chórze” podczas Mszy. Nie mógł zapomnieć „jego groźnych oczu” i wyczuwał jego obecność, gdy ten „czaił się”, wkradając się w wydarzenia towarzyszące papieskim podróżom, jak podczas wizyty w Chile w 2018 roku, kiedy wybuchł skandal związany z wykorzystywaniem, a także w sprawowaniu rządów w Kurii. Kusił go przy tym „pogańskim uwiedzeniem”. Bergoglio „walczył” za pomocą różańca. „Maryja mnie ocaliła” — napisał.

W tym kontekście jednym z najbardziej przejmujących fragmentów “Dziennika” jest opis „kryzysu duchowego”, który — jak ujawnia papież — przeżywał przez około dwa lata pontyfikatu, od początku 2021 do 2022 roku, gdy pogarszał się stan jego zdrowia, ale też nasilały się „decydujące ataki sił zła”. „Jeśli diabeł atakuje tak bezceremonialnie, to dlatego, że nie zostało mi już wiele czasu, a on chce zdobyć swoją ofiarę” — pisał w 2016 roku. Wyczerpany po ludzku, Franciszek całkowicie zawierzał się Bożemu miłosierdziu. Od Boga otrzymywał „znaki” i „impulsy”, które umacniały jego „ufność pośród prób”. Twierdził, że w kaplicy rozmawiał z Panem: „Uśmiechnął się… Poczułem miłosierne spojrzenie Jezusa”.

Owocem tego kryzysu była „odnowa duchowa”, która skrystalizowała się — i jest to jeden z najciekawszych aspektów — w dwóch dokumentach, mniej doniosłych z medialnego punktu widzenia, lecz niezwykłych w świetle tego, co papież przeżywał wewnętrznie: “C’est la confiance”, adhortacji apostolskiej wydanej z okazji 150. rocznicy urodzin św. Teresy z Lisieux (2023), oraz “Dilexit nos” (2024), ostatniej encyklice poświęconej Sercu Jezusa Chrystusa. Są to dwa „dokumenty stanowiące syntezę ostatniego etapu drogi Franciszka” — podkreśla kardynał Fernández — które łączą „żarliwą i niosącą pociechę ufność w Boga miłości” z „oddaniem się innym”, wyrastającymi właśnie z tego „doświadczenia duchowego”.

Jest jednak jeszcze jedno znaczące wydarzenie: podróż do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży w 2023 roku. Przy tej okazji Franciszek odwiedził Fatimę. Przed wizerunkiem Matki Bożej nie wypowiedział ani słowa. Wszyscy zastanawiali się dlaczego. Odpowiedź znajdujemy w notatce z października: „Patrzyłem i prosiłem”. Nie przemawiał do innych, ponieważ rozmawiał z Matką Bożą. A Ona mu odpowiedziała.