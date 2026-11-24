Pod dokumentem podpisali się Bogdan Święczkowski, Bartłomiej Sochański, Stanisław Piotrowicz, Wojciech Sych, Rafał Wojciechowski i Jarosław Wyrembak.

– Próba nakłonienia asystentów sędziów TK do ujawnienia prac nad sprawami pozostającymi w gestii sędziów sprawozdawców, podjęta właśnie w Trybunale Konstytucyjnym, stanowi bezprawny zamach na tajemnicę narady – napisali.

Sędziowie zażądali jednocześnie „zaniechania wszelkich działań ingerujących w ten fundamentalny aspekt służby sędziowskiej”.

Kolejna odsłona wojny wewnątrz TK

Oświadczenie pojawia się w momencie ostrego konfliktu o to, kto faktycznie kieruje Trybunałem. Anna Korwin-Piotrowska podjęła pod koniec października działania dotyczące organizacji pracy TK i ograniczenia dostępu części osób do budynku. W dniu 6. listopada opublikowano również zarządzenie przewidujące ograniczenie pracy Kancelarii i Biura Służby Prawnej oraz zawieszenie części obowiązków pracowniczych.

Równolegle prokuratura prowadzi kilka postępowań wobec Bogdana Święczkowskiego. Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do TK wnioski dotyczące m.in. niedopuszczania części sędziów do orzekania, sprawy Pegasusa, systemu Hermes i delegowania prokuratorów.

17 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK wyraziło zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej w części spraw, ale nie zgodziło się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Obrońca Święczkowskiego mec. Krzysztof Wąsowski poinformował z kolei, że jego klient odebrał w poniedziałek w Sosnowcu dokumenty dotyczące zarzutów. Prawnik przekazał, że pojawiły się rozbieżności między treścią doręczonych materiałów a wnioskami rozpatrywanymi wcześniej przez TK.

Nowe oświadczenie sześciu sędziów wskazuje, że ppór przenosi się teraz również na sposób prowadzenia konkretnych spraw oraz dostęp do informacji objętych – zdaniem sygnatariuszy – tajemnicą pracy sędziowskiej.