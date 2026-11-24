Anna Korwin-Piotrowska, występująca jako sędzia zastępująca prezesa TK, zaprosiła prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i komendanta stołecznego policji Krzysztofa Ogrońskiego na rozmowy o zapewnieniu dostępu do budynku od strony al. Szucha. W oficjalnym komunikacie nie ma wezwania do rozpędzenia demonstracji – jest natomiast argument, że protest nie może uniemożliwiać innym osobom korzystania z ich praw.

Bogdan Święczkowski odpowiedział pytaniem:

– Rozgonią pałkami protestujących przed Trybunałem?

I w tym właśnie momencie na scenę wkroczyła Joanna Szczepkowska.

Aktorka „tłumaczy” protestującym konstytucję

– Nasza konstytucja jednak nie przewidziała blokowania i zastawiania wejścia do instytucji użyteczności publicznej. Nie przewidziała sytuacji, w której wejście do Trybunału ktoś zastawi dechami sceny – napisała aktorka.

Szczepkowska sięgnęła nawet do Kodeksu wykroczeń i art. 51 dotyczącego zakłócania porządku publicznego. A potem padło zdanie, które w obecnej sytuacji brzmi niemal jak puenta politycznego kabaretu:

– Najgorsze jest to, że anonimowy „organizator” doskonale wie, że ten rząd i ten Trybunał będą respektowali prawa konstytucji i cynicznie na tym żeruje.

Można oczywiście uznać to za osobistą opinię aktorki. Trudno jednak nie dostrzec, że podobny schemat wraca w polskim życiu publicznym regularnie: kiedy polityczny konflikt robi się gorący, pojawiają się znane twarze świata kultury, które wyjaśniają społeczeństwu, gdzie leży praworządność, demokracja i właściwa strona historii.

Nie jest to zresztą wynalazek ostatnich lat. W PRL władza doskonale rozumiała znaczenie autorytetu aktorów, reżyserów i pisarzy. Historycy przypominają, że państwo komunistyczne zarówno nagradzało lojalnych twórców, jak i wykorzystywało kulturę do legitymizowania systemu oraz kształtowania opinii społecznej. Jednocześnie wielu artystów przeciwstawiało się władzy i ponosiło za to konsekwencje.

Dzisiaj mechanizm jest oczywiście inny – nie ma państwowej cenzury na wzór PRL ani jednego oficjalnego frontu artystycznego. Jest natomiast dobrze znany polityczny spektakl, w którym gwiazdy sceny i ekranu chętnie stają się komentatorami bieżącej walki.

Daniel Olbrychski wielokrotnie publicznie angażował się po stronie przeciwników PiS i uczestniczył w wydarzeniach organizowanych przez środowiska protestujące przeciw poprzedniej władzy. Michał Żebrowski również otwarcie zabierał głos w sporach politycznych i konstytucyjnych. Sam fakt politycznej aktywności artystów jest oczywiście ich prawem. Problem zaczyna się wtedy, gdy nazwisko znanego aktora zaczyna zastępować argumenty.

W przypadku Szczepkowskiej ironia jest tym większa, że spór o TK nie jest bynajmniej jednoznaczny nawet dla prawników dalekich od PiS. Sam status kierownictwa Trybunału, działania wobec Bogdana Święczkowskiego i legalność poszczególnych decyzji są przedmiotem ostrego konfliktu konstytucyjnego. Dlatego zapewnienie, że „ten rząd i ten Trybunał będą respektowali prawa konstytucji”, brzmi jak kwestia wypowiedziana na scenie teatru, w tym przypadku politycznego.

Zenon Witkowski