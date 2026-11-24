Setki osób odchodzą z CNN

Jak ujawnił Dylan Byers z branżowego serwisu Puck, oferty dobrowolnego odejścia otrzymało łącznie ponad tysiąc pracowników CNN i CBS News. W CNN skierowano je do osób na stanowisku wiceprezesa lub niższym, które przepracowały w stacji co najmniej 15 lat. Odprawa miała wynosić przynajmniej równowartość rocznej pensji.

Z programu skorzystało „kilkaset” osób. Problem w tym, że – według Puck – kierownictwo nie chciało stracić części najbardziej doświadczonych pracowników.

– Wyznaczono arbitralną granicę i każdy, kto spełnia kryteria, może odejść, niezależnie od tego, czy możemy sobie pozwolić na utratę tych osób – powiedział Byersowi jeden z wieloletnich pracowników CNN.

W CBS News skalę odejść ocenia się jako mniejszą – ofertę przyjęło poniżej 100 osób. Najmocniej odczuło ją jednak biuro w Londynie, gdzie z propozycji miała skorzystać około jedna trzecia zespołu.

Co z TVN?

Skydance przejęło Warner Bros. Discovery 6 października. Do nowego koncernu należą dziś m.in. CNN, CBS News, HBO, Paramount, platformy streamingowe, a także TVN. Samo przejęcie WBD kosztowało około 77,95 mld dolarów w gotówce dla akcjonariuszy, a firma zapowiedziała osiągnięcie co najmniej 6 mld dolarów synergii kosztowych w ciągu trzech lat.

Na razie nie ma informacji o analogicznej fali odejść w polskim TVN. Przeciwnie – pod koniec października Skydance potwierdziło, że Katarzyna Kieli pozostanie szefową polskiej części koncernu.

– Ze względu na wyjątkową skalę, pozycję rynkową i szeroki zakres działalności naszej głównej firmy telewizyjnej i cyfrowej na tym rynku (...) Kasia będzie nadal zarządzała polskim oddziałem jako bardziej zintegrowanym zespołem medialnym – przekazał pracownikom JB Perrette, współprzewodniczący Skydance TV.

Warto jednak zaznaczyć, że gigantyczna reorganizacja dopiero się rozpoczyna. Puck pisze wprost, że redukcje w CNN i CBS są wstępem do głębszej integracji obu redakcji, a David Ellison publicznie mówił już o możliwym „news sharing”, czyli współdzieleniu zasobów informacyjnych.