Jak już informowaliśmy, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało wczoraj – tuż przed północą – komunikat, w którym czytamy:
„W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonego z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny”.
Dodano, że:
„Po zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu, podjęto decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia w związku z utrzymującym się ryzykiem wyrządzenia szkód”.
Dziś, tuż przed godziną ósmą, Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował:
„Ochrona polskiego nieba, naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, wsparcie NATO - samoloty wczesnego ostrzegania i stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. To sprawy, którymi dziś o 8:00 zajmie się Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele Prezydenta, Premiera, MON, Wojska Polskiego i służb”.
Na koniec szef MON dodał:
„Przed nami ważne tygodnie dla współpracy z USA i NATO i decyzje o strategicznym znaczeniu. Chcemy w pełni wykorzystać wsparcie sojuszników. To nasza odpowiedzialność!”.
Ochrona polskiego nieba, naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, wsparcie NATO - samoloty wczesnego ostrzegania i stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. To sprawy, którymi dziś o 8:00 zajmie się Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele Prezydenta, Premiera, MON, Wojska Polskiego i służb. Przed nami ważne tygodnie dla współpracy z USA i NATO i decyzje o strategicznym znaczeniu. Chcemy w pełni wykorzystać wsparcie sojuszników. To nasza odpowiedzialność! 🇵🇱
— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 24, 2026
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