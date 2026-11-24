Jak już informowaliśmy, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało wczoraj – tuż przed północą – komunikat, w którym czytamy:

„W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonego z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny”.

Dodano, że:

„Po zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu, podjęto decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia w związku z utrzymującym się ryzykiem wyrządzenia szkód”.

Dziś, tuż przed godziną ósmą, Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował:

„Ochrona polskiego nieba, naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, wsparcie NATO - samoloty wczesnego ostrzegania i stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. To sprawy, którymi dziś o 8:00 zajmie się Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele Prezydenta, Premiera, MON, Wojska Polskiego i służb”.

Na koniec szef MON dodał:

„Przed nami ważne tygodnie dla współpracy z USA i NATO i decyzje o strategicznym znaczeniu. Chcemy w pełni wykorzystać wsparcie sojuszników. To nasza odpowiedzialność!”.