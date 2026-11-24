A przecież budżet, z którego wszystkie środki kierowane do krajów członkowskich są objęte mechanizmem warunkowości ,ale także mechanizmem narzucania celów politycznych, społecznych i gospodarczych czyli tzw. kamieniami milowymi, to odbieranie im suwerenności, co więcej w przypadku Polski jest o na także finansowo niekorzystny, bo może się okazać, że ostatecznie już w ramach tego budżetu, będziemy płatnikiem netto.

2. Przypomnijmy, że nowy unijny budżet po stronie wydatkowej ma sięgnąć blisko 2 biliony euro, czyli mają być podobne co do wielkości środki jak w obecnej 7-latce, przy czym teraz, składają się na to środki budżetowe jak i środki w ramach Planu Odbudowy po pandemii Covid19, na finansowanie którego KE zaciągnęła 750 mld euro pożyczki. W nowym budżecie finansowanie 2 bilionowych wydatków ma pochodzić ze składek poszczególnych krajów członkowskich , a także nowych unijnych podatków, których na razie zaproponowano aż pięć, a a wg ostatnich propozycji przewodniczącego RE Antonio Costy być nawet siedem. Te tzw. nowe zasoby własne, czyli wspomniane pięć nowych unijnych podatków, miałyby dostarczać do budżetu UE średniorocznie przynajmniej 44 mld euro, a gdyby było ich aż siedem, to wpływy roczene są szacowane na około 60 mld euro. W tych dniach pojawiła się bowiem tzw. kompromisowa propozycja przewodniczącego Costy, aby zredukować wydatki o 10% ( o ok. 200 mld euro) , a więc do poziomu 1,78 bln zł w cenach bieżących ale cięcia mają w niedużym stopniu dotyczyć środków już znajdujących się w tzw. kopertach narodowych i dodatkowo wprowadzić 2 nowe podatki.

3. Trzeba przy tym podkreślić, że zgoda każdego kraju członkowskiego na nowe unijne podatki, to oddanie części swojej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej, co więcej przenoszenie tych kompetencji na poziom KE, jest kolejnym krokiem na drodze tworzenia superpaństwa. Chodzi o 30% udział unijnego budżetu w dochodach z UE ETS, które to wpływy były do tej pory w 100% dochodami budżetów krajowych ( być może przekazywanych do Brukseli stopniowo po 5% rocznie), podatek graniczny CBAM, podatek od e-odpadów, udział w podatku akcyzowym od papierosów i podatek od dużych firm osiągających roczne obroty netto powyżej 100 mln euro ( kwotowe stawki od 100 tys euro do 750 tysięcy euro, dla firm mających obroty netto powyżej 750 mln euro). Wspomniany przewodniczący Costa zaproponował dodatkowo podatek od transakcji kryptowalutowych, mógłby przynieść średniorocznie ok 11 mld euro, oraz podatek cyfrowy od gigantów technologicznych, szacowany na ok 5 mld euro średniorocznych wpływów, a więc sumarycznie wszystkie nowe dochody własne, jak już wspomniałem, miałby przynosić około 60 mld euro rocznie.

4. Należy także przypomnieć, że obecny system zasilania unijnego budżetu jest co do zasady oparty na składce od DNB (Dochód Narodowy Brutto), oznacza, że kraje zamożne UE, nawet uwzględniając przyznane im rabaty, płacą kwotowo składki znacznie wyższe niż kraje mniej zamożne, Proponowana zmiana tego systemu polegająca na zastępowaniu tak liczonej składki częściowo unijnymi podatkami ( nowa struktura dochodów ok. 80 składka zależna od DNB, ok. 20% nowe unijne podatki) szczególnie tymi o charakterze ekologicznym, znacznie mocniej obciąża kraje mniej zamożne, niż te zamożne. Potwierdzają to już twarde dane związane z obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku unijną opłatą od nieprzetworzonego plastiku, Polska jest obciążona z tego tytułu składką w wysokości ok. 2 mld zł rocznie, bowiem przez 6 lat wpłaciliśmy z tego tytułu aż 2,75 mld euro. Polska jest więc obciążona z tego tytułu ok. 3-krotnie mocniej, niż gdyby płaciła składkę zależną od DNB i najprawdopodobniej identycznie będzie w tym przypadku, gdyby wspomniane wyżej nowe podatki o charakterze ekologicznym, zostałyby przyjęte w ramach tego wieloletniego budżetu.

5. A w proponowanej 5-tce nowych podatków, aż trzy ma charakter ekologiczny (ETS, CBAM i podatek od elektrośmieci), co oznacza, ze obciążenie Polski w tym przypadku byłoby znacznie większe niż składką zależną od naszego DNB i to mimo tego ,że ten rośnie znacznie szybciej niż w krajach Europy Zachodniej. Co więcej ponieważ w Polsce wpływy z akcyzy tytoniowej, to ponad 35% wszystkich wpływów z tego podatku, a w tym roku mają one przekroczyć 100 mld zł, więc wpływy te wyniosą blisko 36 mld zł, a więc w przypadku tego podatku, nasz kraj płaciłby także znacznie więcej, niż przy obciążeniu składką zależną od DNB. I rzeczywiście wstępne szacunki obciążenia naszego kraju składką i wpływami z nowych podatków, gdyby zostały wprowadzone, wskazują, że w budżecie 2028-2034, będziemy już bardzo poważnym dostarczycielem dochodów do unijnego budżetu. Przy założeniu, że składka w nowym unijnym budżecie zależna od DNB, byłaby zamrożona na poziomie obciążenia z 2027 roku ( taka deklarację złożyła KE), to wyniesie ona około 11 mld euro ( w budżecie na przyszły rok została zaplanowana na poziomie 47,5 mld zł). Natomiast obciążenia z tytułu 5. wyżej wymienionych podatków przypadające na Polskę, są szacowane na ok 6 mld euro, a więc ponad 13% całości szacowanych wpływów, podczas gdy składka zależna od DNB stanowi ponad 5% całości wpływów ze składki wszystkich 27 krajów członkowskich ( zaproponowane w tych dniach 2. nowe unijne podatki w tych nic w tych wyliczeniach nie zmieniają).

6. Źródłem ogromnego konfliktu wokół nowego unijnego budżetu jest potraktowanie istniejącej już 64 lata Wspólnej Polityki Rolnej, która do tej pory miała wydzielony na poziomie UE wspólny 7-letni budżet, teraz te środki wrzucono do jednego „worka” z funduszami spójności i umieszczono w tzw. kopertach narodowych. Dla Polski jest to zaledwie kwota 24,5 mld euro (3,5 mld euro rocznie), podczas gdy obecnie jest ok 5 mld euro rocznie, co oznacza redukcję o co najmniej 6 mld euro mniej w ciągu 7 lat czyli, ponad 42 mld zł i choćby z tego powodu, tego rodzaju propozycja, powinna być dla naszego kraju, nie do przyjęcia. Co więcej, pozostałe środki na rozwój obszarów wiejskich są już we wspomnianym „worku” ze środkami na politykę spójności i wprawdzie rząd obiecuje,że na ten cel przeznaczy dodatkowo 9 mld euro, ale to oznacza, ze całość środków na WPR wynosiłaby zaledwie 33,5 mld euro, a przypomnijmy, w rozliczonym już całkowicie unijnym budżecie na lata 2014-2021, realizowanym do 2023 roku ze względu na na zasadę n+2, na rolnictwo i rozwój terenów wiejskich, łącznie przeznaczyliśmy ok 70 mld euro.

7. A więc z jednej strony odbieranie suwerenności poprzez mechanizmy warunkowości i kamieni milowych, a także wprowadzanie nowych podatków na poziomie UE, z drugiej możemy stać się płatnikiem netto w sytuacji wprowadzenia aż 7. nowych unijnych podatków. A Polski rząd chce aby negocjacje budżetowe skończyły się jak najszybciej, najlepiej do końca tego roku, ale także jest gotowy zaakceptować jego ostateczny kształt w sytuacji tylko minimalnych gestów w stronę naszego kraju, jak odprowadzenia części wpływów ze sprzedaży pozwoleń na emisję CO2 rozłożonych po 5% rocznie.