W rozmowie na antenie RMF FM Święczkowski był pytany o taką właśnie teorię, według której TK po przejęciu mógłby dokonać „zawieszenia” prezydenta. Prezes Trybunału odparł, że do momentu „wejścia na pałach” do Trybunału powiedziałby, że to „science fiction”:

„Natomiast po tym, co oni zrobili 30 października, ja uważam, że oni są zdolni do wszystkiego”.

Święczkowski dodał, że obecna władz w jego ocenie może zrobić wszystko, włącznie z doprowadzeniem do wykreślenia z rejestru politycznych partii opozycyjnych: