Analiza objęła ponad tysiąc osób zasiadających we władzach 395 państwowych spółek. Autorzy korzystali m.in. z danych KRS, Państwowej Komisji Wyborczej, oświadczeń majątkowych, stron partyjnych i mediów. Sami zaznaczają, że lista może być niepełna.

Najwięcej nazwisk powiązano z ugrupowaniami dawnej Trzeciej Drogi. Według ustaleń „Rz” 117 osób było związanych z PSL i Polską 2050, prawie 80 z Koalicją Obywatelską, a niemal 20 z Lewicą.

Szczególnie mocno brzmi w tym kontekście 68. „konkret” wyborczy KO:

– W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne – obiecywała Koalicja Obywatelska przed wyborami w 2023 roku.

Ustalenia „Rzeczpospolitej” podtrzymał również Adrian Zandberg, który mówił o utrzymywaniu „patologicznego mechanizmu” obsadzania państwowych spółek ludźmi związanymi z polityką.

Politolog prof. Andrzej Piasecki zwraca jednak uwagę, że samo związanie danej osoby z partią nie przesądza o braku kompetencji. Jego zdaniem kluczowe pozostaje to, czy nominowani mają odpowiednie kwalifikacje, jak są wynagradzani i jakie przynoszą efekty.

Problem polega na czymś innym: obecna koalicja sama uczyniła odpartyjnienie spółek jednym z symboli swojej kampanii przeciwko poprzedniej władzy. Dziś liczby ujawnione przez „Rzeczpospolitą” pokazują, że przynajmniej w znacznej części stary mechanizm przetrwał zmianę rządu.