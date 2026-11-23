Najpoważniejszy incydent w Polsce miał miejsce 23 września w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że pożar naziemnej stacji Starlink był wynikiem podpalenia i wszczęła śledztwo w kierunku działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

– Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych – informowała Prokuratura Krajowa. Celem miało być zakłócenie łączności Starlink w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Trop prowadzi do grupy działającej w kilku państwach

ABW ustaliła, że za podpaleniem w Woli Krobowskiej mieli stać dwaj obywatele Turcji mieszkający w Niemczech. Zostali zatrzymani przez niemieckie służby. Śledczy zabezpieczyli m.in. ślady DNA, nagrania monitoringu i dane dotyczące tras przemieszczania się podejrzanych.

Według RMF FM na początku grudnia mają spotkać się przedstawiciele prokuratur Polski, Niemiec, Litwy i Bułgarii, aby uruchomić procedurę JIT – wspólnego zespołu śledczego. Ma on ustalić, czy za serią podpaleń stoi ta sama grupa, jaki był mechanizm jej działania i kto wydawał polecenia.

Podejrzenie rosyjskiego udziału nie jest oderwane od wcześniejszych przypadków. Prokuratura Krajowa prowadzi już szereg postępowań dotyczących podpaleń, sabotażu i dywersji wykonywanych – według śledczych – na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwracał wcześniej uwagę, że system Starlink ma dla Ukrainy kluczowe znaczenie.

– Rosyjskie służby bardzo denerwuje cały system Starlinków, który daje Ukrainie ogromne możliwości normalnego działania w warunkach wojennych – mówił.

Na razie nie ma oficjalnego komunikatu o formalnym utworzeniu czterostronnego zespołu śledczego. Informacja o jego przygotowywaniu pochodzi z ustaleń RMF FM, natomiast sam charakter podpalenia w Polsce i podejrzenie działania na rzecz rosyjskich służb zostały oficjalnie potwierdzone przez Prokuraturę Krajową i ABW.