– Sprawa dotyczy nadużycia zaufania w latach 2010–2015 przy obrocie nieruchomościami położonymi w Dopiewcu, Pierwoszynie i Juracie na szkodę spółki Polnord – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie prok. Beata Syk-Jankowska.

Działka zdrożała o ponad 19 mln zł w kilka dni

Największy z opisanych przez śledczych wątków dotyczy ponad 12,6-hektarowej nieruchomości w Dopiewcu. Jedna ze spółek kupiła ją we wrześniu 2010 roku za około 7,6 mln zł, a kilka dni później Polnord miał zdecydować o jej nabyciu za około 26,8 mln zł. Prokuratura badała więc mechanizm, w którym cena gruntu wzrosła o ponad 19 mln zł w ciągu zaledwie kilku dni.

W tym wątku oskarżono m.in. Ryszarda K. oraz Sebastiana J. Ten ostatni był w przeszłości kierowcą i ochroniarzem Romana Giertycha, a także prezesem spółki Giertych-Kancelarie. Według relacji medialnych prokuratura zarzuca mu m.in. udział w operacjach związanych z przywłaszczeniem mienia, praniem pieniędzy i nadużyciem zaufania.

Kolejne zarzuty dotyczą transakcji w Pierwoszynie i Juracie. W przypadku Pierwoszyna Polnord miał kupić nieruchomość za 2 mln zł, mimo że jej wartość rynkowa była – według prokuratury – o około 692 tys. zł niższa.

– Przeznaczenie wymienionej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazywało na jej ograniczoną przydatność dla działalności deweloperskiej – przekazała prok. Syk-Jankowska.

Giertych poza aktem oskarżenia

Akt oskarżenia obejmuje dziesięć osób pełniących funkcje w organach i strukturach różnych polskich oraz zagranicznych spółek. Wszyscy oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych czynów. Za najpoważniejsze z nich grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Roman Giertych nie znalazł się wśród oskarżonych. Prowadzone wcześniej przeciwko niemu postępowanie dotyczące Polnordu zostało umorzone w styczniu 2025 roku. Prokuratura uznała wówczas, że w badanym zakresie nie doszło do popełnienia przez niego przestępstwa.