Gdy w 1968 roku Joseph Ratzinger opublikował „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”, był młodym profesorem teologii. 16 kwietnia 2027 roku przypadnie setna rocznica jego urodzin. Czy jego myśl nadal może inspirować współczesnego człowieka?

Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Benedyktyńską Akademię w Katolickiej Akademii w Hamburgu. Około 35 osób, pod kierunkiem prof. Achima Buckenmaiera i teolożki dr Margarete Strauss, wspólnie czytało i analizowało dzieło Ratzingera, podejmując refleksję nad wiarą, Kościołem i życiem wspólnotowym.

Bóg objawia się w tym, co małe

Szczególne zainteresowanie wzbudził fragment poświęcony sposobowi, w jaki Bóg objawia się w historii. Nie przez coraz większą potęgę i majestat, lecz przeciwnie – poprzez to, co niepozorne. Ratzinger przedstawia ten proces w sekwencji: „Ziemia – Izrael – Nazaret – Krzyż – Kościół”. Bóg zdaje się stopniowo znikać w tym, co małe, a właśnie w ten sposób staje się najbardziej widoczny.

Bóg objawia niespodziewanie

Rodzą się stąd pytania o sam Kościół: jak bardzo musi być mały, aby Bóg mógł być wielki? Arcybiskup Hamburga Stefan Heße rzypomniał, że Bóg wymyka się ludzkim oczekiwaniom i często objawia się tam, gdzie nikt się Go nie spodziewa. W homilii przywołał przykład rosnącej liczby chrztów młodzieży i dorosłych we Francji. Przywołał słowa kardynała z Marsylii: „Myśleliśmy, że przyjdą przez drzwi, a oni przychodzą przez okno”.

Ekumeniczny gest sprzed lat

Spotkanie przypomniało również wizytę Ratzingera w Hamburgu w 1998 roku. Ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary uczestniczył w ekumenicznych nieszporach ku czci św. Ansgara, podczas których wspólnie z ewangelicką biskup Marią Jepsen udzielił błogosławieństwa. Było to wydarzenie o szczególnym znaczeniu ekumenicznym. Prezbiter Wilm Sanders, dziś 91-letni, który wówczas odpowiadał za ekumenizm w archidiecezji hamburskiej, osobiście poprosił Ratzingera o wspólne błogosławieństwo. Ten wyraził zgodę, świadomy symbolicznego znaczenia takiego gestu.

Na nowo nauczyć się zdumienia

Zdaniem dr Margarete Strauss przesłanie płynące z pism Benedykta XVI dla współczesności to przede wszystkim zachęta do odzyskania umiejętności zdumiewania się światem i uważniejszego przeżywania rzeczywistości. W epoce pośpiechu, dodatkowo przyspieszanej przez rozwój sztucznej inteligencji, potrzebujemy wyciszenia i pogłębionej refleksji.

Trwałe duchowe bogactwo

Jako lekturę na początek Strauss poleca „Wprowadzenie w chrześcijaństwo” oraz książki Ratzingera o Jezusie. Również prof. Buckenmaier przekonywał, że wspólne czytanie jego dzieł pozwala odkryć w nich trwałe duchowe bogactwo.