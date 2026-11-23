Sędzia Korwin-Piotrowska opublikowała w mediach społecznościowych „komunikat w sprawie przywracania dostępu do budynku Trybunału Konstytucyjnego”.

– „Wolność zgromadzeń jest konstytucyjnie chroniona, żadna jednak wolność lub prawo nie może być realizowane w sposób utrudniający lub uniemożliwiający innym korzystanie z ich wolności lub praw”

– czytamy.

– „Niezbędnym jest więc wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które w granicach przewidzianych przepisami ustawowymi pozwolą respektować prawo do zgromadzeń, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków do realizowania innego konstytucyjnego prawa, jakim jest prawo do wnoszenia skarg konstytucyjnych oraz prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jako organu władzy publicznej”

– dodano.

W komunikacie poinformowano, że sędzia Korwin-Piotrowska zaprosiła na spotkanie w tej sprawie Komendanta Stołecznego Policji.

– „Zastępująca Prezesa TK Sędzia TK A. Korwin-Piotrowska zaprosiła Prezydenta m. st. Warszawy R. Trzaskowskiego oraz Komendanta Stołecznego Policji insp. K. Ogrońskiego na spotkanie w celu wypracowania zasad i form przywrócenia możliwości wstępu i wjazdu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego od strony al. J. Ch. Szucha”

– napisano.