Nowe informacje na temat ustaleń śledczych przekazał w czasie dzisiejszej konferencji prasowej prok. Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Zakończono już czynności w Nowym Lipowcu i Rudniku. Wciąż trwają działania służb w Mołodyczu, ale dziś również tam mają one zostać zakończone.

– „Wedle wstępnych ustaleń wszystkie trzy rakiety zostały wyprodukowane w zakładach w miejscowości Dubna w obwodzie moskiewskim Federacji Rosyjskiej, w czwartym kwartale 2026 roku”

– poinformował prok. Kozak.

Zapowiedział wszczęcie śledztwa w kierunku art. 163, p. 1, pkt 1 Kodeksu Karnego w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie VIII Wydziale Wojskowym. Artykuł ten mówi o „sprowadzeniu zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach”.

– „Zgromadzony w toku tych czynności na miejscu zdarzenia materiał dowodowy zostanie przekazany do dalszego badania przez biegłych specjalistów z różnych dziedzin”

– podkreślił.

Śledczy zebrali dane na temat rosyjskiego potencjału wojskowego

Po co podejmowane są te czynności? Jak zauważył prok. Kozak, „mogłoby powstać takie wrażenie, że przecież i tak tu żadnego aktu oskarżenia nie będzie, bo Federacja Rosyjska nie współpracuje”. Wskazał jednak, że prokuratura ma obowiązek przeprowadzić śledztwo w każdym przypadku popełnionego przestępstwa. Zwrócił też uwagę, że wiedza zdobyta w ramach podejmowanych czynności posłuży innym instytucjom, a przede wszystkim Wojsku Polskiemu.

– „Zdobyliśmy liczne i bardzo cenne informacje o potencjale wojskowym innego państwa. Ponadto te ustalenia, które poczyniliśmy, dają podstawę do formułowania określonych wniosków na arenie międzynarodowej”

– wyjaśnił.

Zgromadzony materiał może też być podstawą ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.