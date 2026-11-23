Poseł przekazał, że jest przetrzymywany na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie.

– „Jestem w delegacji parlamentarnej dokumentującej sytuację Palestyńczyków na Zach. Brzegu. Izraelskie władze odmówiły mi wjazdu i bezprawnie trzymają mnie od 14 godz. na lotnisku Ben Gurion, noc spędziłem w areszcie. Mam być za chwilę deportowany”

– napisał.

W ocenie polityka, „to próba cenzury i zastraszania”. W kolejnym wpisie, zwracając się do władz Izraela, Sterczewski zapewnił, że „prawdy o ludobójstwie w Gazie i czystce etnicznej na Zachodnim Brzegu nie uda Wam się ukryć”.

Kolejne zatrzymanie polityka

To nie pierwszy raz, kiedy poseł Sterczewski trafia w ręce izraelskich służb. W październiku ub. roku brał udział w Globalnej Flotylli Sumud, chcącej dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy. 450 uczestników akcji, w tym polski parlamentarzysta, trafiło wówczas do aresztu.

– „Nie pozwalano nam spać. Strażnicy świecili nam po oczach latarkami godzinami i puszczali nam muzykę z propagandowych filmów izraelskich. Szczuto nas psami. Pluto na nas. Grożono bronią”

– relacjonował tamte wydarzenia Sterczewski.