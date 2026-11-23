O mandat ubiegało się czworo kandydatów:
- Janusz Kubicki (KWW Po Pierwsze Lubuskie, popierany przez PiS i Konfederację),
- Tomasz Naruszewicz (KWW Tomasza Naruszewicza, popierany przez Konfederację Korony Polskiej)
- Zdzisława Różańska (KWW Koalicji 15 Października)
- Joanna Senyszyn (KW Nowa Fala Profesor Senyszyn).
PKW podała, że najwięcej głosów (42,68 proc.) oddano na wdowę po generale, Zdzisławę Różańską i to ona obejmie mandat. Janusz Kubicki zdobył 30,74 proc. głosów, na Joannę Senyszyn głosowało 14,95 proc. osób, a na Tomasza Naruszewicza 11,63.
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.