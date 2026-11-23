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Śmierć gen. Różańskiego i wybory uzupełniające do Senatu. Znamy wyniki

24 sierpnia w wieku 63 lat po ciężkiej chorobie zmarł gen. Mirosław Różański. W minioną niedzielę odbył się wybory uzupełniające do Senatu w okręgu nr 20 – poznaliśmy już ich oficjalne wyniki.

Redakcja 23.11.2026 08:00 1 min czytania