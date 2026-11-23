Będąc w opozycji, reprezentanci tworzących dziś rządzącą większość ugrupowań chętnie mówili o „tłustych kotach PiS” i obiecywali „odpartyjnienie” państwowych spółek. Po trzech latach ich rządów temu, jak realizacja tych haseł wygląda w praktyce, przyjrzeli się dziennikarze „Rzeczpospolitej”.

– „Na podstawie wykazu SPP, obejmującego 395 podmiotów, danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Państwowej Komisji Wyborczej, publikacji medialnych oraz Biuletynów Informacji Publicznej, ustaliliśmy 219 osób związanych z partiami koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050/Unia Centrum), nominowanych do zarządów i wybranych do rad nadzorczych po zmianie władzy”

– piszą Andrzej Andrysiak i Radosław Ditrich.

PSL i Polska 2050 dbają o swoich

Ponad połowa z tych osób jest związana z Trzecią Drogą (PSL i Polska 2050).

– „PSL dominuje w spółkach podległych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. To jednostka rządowa podlegająca Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którą od 2023 r. rządzi minister z PSL”

– wyjaśniają autorzy.

Ludzie Polski 2050 trafili z kolei głównie do Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, podlegających Krajowemu Zasobowi Nieruchomości, który to z kolei podlega Ministerstwu Funduszu i Polityki Regionalnej – kierowanemu do niedawna przez byłą już przewodniczącą Polski 2050. Na przygotowanej przez „Rzeczpospolitą” liście nie brakuje oczywiście również osób związanych z Koalicją Obywatelską i Lewicą.

„Nawet tego nie dowieźli”, „hajs musi się zgadzać”

Raport dziennika skomentował m.in. lider Razem Adrian Zandberg.

– „To była prosta obietnica – rząd skończy ze zlodziejstwem i z traktowaniem państwowych spółek jak koryta dla aparatczyków. Nie kosztowałoby to ani zlotówki. I nawet tego nie dowieźli”

– napisał.

Stanisław Karczewski zwraca natomiast uwagę, że ustalenia dziennikarzy wyjaśniają lojalność Władysława Kosiniaka-Kamysza wobec Donalda Tuska.

– „Największym wygranym partyjnego przejmowania spółek skarbu państwa jest oczywiscie PSL. Między innymi dlatego tak mocno trzyma się Tuska i nie odpuści, nawet jeśli musi zaciskać zęby w sprawie dwukadencyjnosci. Wiem, że są ludzie, którzy naprawdę wierzyli, że na różnych etapach Kosiniak-Kamysz pójdzie po rozum do głowy i wyjdzie z tego szkodliwego dla Polski rządu, no ale jak to mówią - hajs musi się zgadzać. Kropka”

– stwierdził senator PiS.