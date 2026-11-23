Dominik Tarczyński gościł na antenie Telewizji Republika, gdzie był pytany o siłowe przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym. Europoseł opowiedział o swoich rozmowach z amerykańskimi politykami na ten temat.

– „Kiedy próbowałem wytłumaczyć tę sytuację, Amerykanie nie mogli uwierzyć. Niemożliwe, aby ktoś odważył się podnieść rękę na taki sąd. Mandat sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo mocny”

– mówił.

W jego przekonaniu „mamy do czynienia z zamachem stanu”, a osoby za niego odpowiedzialne będą musiały zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

– „Nie chcę, aby nasze wypowiedzi były odbierane jako puste groźby. Chcę powiedzieć, że jak za dziesięć lat będziemy oglądać ten program i ktoś zapyta »co z tym zrobiliście?«, Nie chcę być rozliczany z tego, że nic nie zrobiliśmy. Uważam, że bez względu na to, czy wygramy za rok – a wierzę, że wygramy – czy za cztery lata, ci ludzie poniosą odpowiedzialność. Złamali prawo, nadal to robią i zapowiadają dalsze działania niezgodne z prawem”

– stwierdził.

– „Tym razem Niemcy nie pomogą Tuskowi. Zapewniam, że nie będzie kolejnej nietykalności i kolejnego immunitetu europejskiego”

– dodał.