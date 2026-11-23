Wypowiedź bp. Neto skomentował Doug Mainwaring na portalu „Life Site News”: „Zamiast głosić prawdę w miłości, brazylijski biskup Arnaldo Neto głosił miłość bez całej prawdy”. Słowa biskupa pochodzą z jego przemówienia – wygłoszonego jeszcze w czerwcu tego roku na spotkaniu brazylijskiej Krajowej Sieci Katolickich Organizacji LGBT+ – które w zredagowanej formie zostało zamieszczone 17 listopada na portalu „Outreach”. Outreach to „duszpasterstwo katolików LGBTQ” założone przez o. Martina.

Bp Neto stwierdził, że tzw. „katolicy LGBT+” „przypominają Kościołowi, że musi słuchać swoich peryferii nie jako zagrożenia, ale jako miejsca, gdzie Duch może przemówić. Nie ma lekarstwa na coś, co nigdy nie było, nie jest i nigdy nie będzie chorobą!” Jest to w jawnej sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego. Kongregacja Nauki Wiary ogłosiła 29 XII 1979 r. Deklarację w sprawie niektórych problemów etyki seksualnej, w której można m.in. przeczytać o homoseksualistach: „niektórzy dowodzą, że ich skłonność jest tak bardzo naturalna, iż usprawiedliwia uprawnianie przez nich stosunków homoseksualnych w ramach podobnej do małżeństwa szczerej wspólnoty życia i miłości, jeżeli wydaje się im, że nie są w stanie prowadzić życia samotnego. (...) Akty homoseksualizmu są wewnętrznie nieuporządkowane i w żadnym przypadku nie mogą zostać zaaprobowane”.

W Deklaracji mowa jest też o tym, że „nie wolno posługiwać się żadną metodą duszpasterską, która dawałaby im [osobom o skłonnościach homoseksualnych] moralne usprawiedliwienie z tego powodu, że akty homoseksualne uznano by za zgodne z sytuacją tych osób”. Jak stwierdził Mainwaring: Biskup „nie tylko unikał twardych partii przesłania Ewangelii, ale wprost pominął przesłanie Ewangelii i zmienił je tak, jak mu odpowiadało”.

Publicysta „Life Site News” zgodził się, że osoby określane mianem „LGBT” mogą być znakiem prorockim dla Kościoła i świata, ale przeciwnie do sposobu sugerowanego przez bp. Neto. Stają się oni takim znakiem „w jeden sposób tylko: kiedy odrzucają tożsamości homoseksualne i transpłciowe i żyją w czystości, przyjmując oczywistą prawdę odnajdywaną zarówno w naturze, jak i w nauce Kościoła o komplementarności mężczyzny i kobiety”.

Zdaniem Mainwaringa brazylijski hierarcha „zlekceważył takie osoby – a są ich legiony – (...) zasadniczo odrzucając suwerenne działanie Boga w ich życiu jako niepotrzebne”.

Tymczasem część osób, które komentowały udostępniony przez o. Jamesa Martina cytat na platformie X, uznała wypowiedź brazylijskiego hierarchy za „powiew świeżego powietrza”, a nawet twierdzi, że rzekomo podąża on „ścieżką wyznaczoną przez papieża Benedykta, papieża Franciszka i kontynuowaną przez papieża Leona”. Jeszcze inni martwią się, że nauczanie Kościoła, które można znaleźć w Katechizmie sprawia, że „Kościół katolicki nie będzie bezpiecznym miejscem dla wspólnoty LGBTQ+, niezależnie od indywidualnych wysiłków”.

Pojawiły się też głosy krytyczne. Internauta Rusty Cockering napisał: „Nie ma czegoś takiego, jak katolicy LGBT. Nie można służyć dwóm panom”. Z kolei Michał Barcikowski skomentował rzekome „prorockie znaki” fragmentem z Ewangelii św. Mateusza, który po polsku brzmi: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami” (Mt 7,15).