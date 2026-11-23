Wiewiór zaznaczył, że zanim ambasador Gieorgij Michno zostanie wezwany do MSZ, najpierw „muszą zakończyć się pewne procedury, w tym po stronie wojska i służb”.

– „Celem nie jest wezwanie dla wezwania”

– podkreślił.

Szef MSZ zapowiada działania

W nocy z czwartku na piątek, w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę, polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy rosyjskie rakiety, które ostatecznie spadły w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu, Rudniku i Mołodyczu. W sobotę minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapewnił, że polski rząd będzie komunikował „ekstremalne niezadowolenie stronie rosyjskiej”. Wskazał, iż sprawa będzie „omawiana też w Brukseli, zarówno w kręgach wojskowych, jak i politycznych”. Dziś, na wniosek Polski skierowany po tych wydarzeniach, w Kwaterze Głównej NATO odbędzie się spotkanie Rady Północnoatlantyckiej.