Już wcześniej Ardestani przekonywał, że Iran otworzy ogień do każdej bazy w Europie użytej przeciwko niemu i groził, iż zaatakuje „materialne i niematerialne zasoby krajów wspierających Amerykę”. Teraz portal Iran International cytuje nową wypowiedź irańskiego polityka.

– „Zasięg naszych rakiet wzrósł z 2 tys. do 4,5 tys. km, a nasz przywódca Ali Chamenei polecił, by stały się one precyzyjne i zdolne do przeprowadzania punktowych uderzeń. Oznacza to, że Europa znajduje się w naszym zasięgu”

– stwierdził przedstawiciel teherańskich władz.

Kolejne groźby

Zaraz po rozpoczęciu wojny z USA Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej groził atakiem na siedzibę Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu w Albanii.